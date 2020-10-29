Відновлення руху поїзда «Ковель-Ягодин»: рішення – за громадою





5 лютого голова Ковельської районної ради В'ячеслав Шворак спільно із заступником РДА Романом Кульцманом провели зустріч з представниками «Укрзалізниці» та керівниками ОТГ, де здійснюються пасажирські перевезення,



Від «Укрзалізниці» участь у нараді взяли: начальник пасажирського сектору виробничого структурного підрозділу "Рівненська дирекція залізничних перевезень" Павло Александрук, начальник станції Ковель Руслан Александрук та депутати Ковельської районної ради Володимир Андросюк і Андрій Броїло.



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Основне питання – це відновлення курсування приміського потяга «Ковель-Ягодин». Нагадуємо, що залізничне сполучення призупинили у березні минулого року у зв'язку з введенням карантинних заходів.



Представники «Укрзалізниці» наголосили, що першочергове відновлення приміських поїздів відбувається на дільницях де територіальними громадами позитивно вирішується питання відшкодування збитків за пільгові перевезення громадян. Рівненська дирекція залізничних перевезень готова йти на зустріч місцевим громадам, щоб спільними зусилями вирішувати важливі для громади питання щодо здійснення відшкодувань за пільгові перевезення.



В результаті обговорення дійшли згоди про те, що кожна громада, де здійснюються пасажирські перевезення, на сесії прийме рішення і затвердить програму, щоб закласти кошти на відшкодування пільгових перевезень населення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В районній раді розглянули питання щодо відновленя курсування приміського потяга «Ковель-Ягодин».5 лютого голова Ковельської районної радиспільно із заступником РДАпровели зустріч з представниками «Укрзалізниці» та керівниками ОТГ, де здійснюються пасажирські перевезення, йдеться на сайті Ковельської районної ради.Від «Укрзалізниці» участь у нараді взяли: начальник пасажирського сектору виробничого структурного підрозділу "Рівненська дирекція залізничних перевезень", начальник станції Ковельта депутати Ковельської районної радиОсновне питання – це відновлення курсування приміського потяга «Ковель-Ягодин». Нагадуємо, що залізничне сполучення призупинили у березні минулого року у зв'язку з введенням карантинних заходів.Представники «Укрзалізниці» наголосили, що першочергове відновлення приміських поїздів відбувається на дільницях де територіальними громадами позитивно вирішується питання відшкодування збитків за пільгові перевезення громадян. Рівненська дирекція залізничних перевезень готова йти на зустріч місцевим громадам, щоб спільними зусилями вирішувати важливі для громади питання щодо здійснення відшкодувань за пільгові перевезення.В результаті обговорення дійшли згоди про те, що кожна громада, де здійснюються пасажирські перевезення, на сесії прийме рішення і затвердить програму, щоб закласти кошти на відшкодування пільгових перевезень населення.

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