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За порушення пожежної безпеки в інтернатах та пансіонатах на Волині до відповідальності притягнули 14 керівників

За порушення пожежної безпеки в інтернатах та пансіонатах на Волині до відповідальності притягнули 14 керівників
На Волині тривають перевірки рятувальників стану пожежної безпеки у закладах з перебування громадян похилого віку.

4 лютого інспекторський склад підрозділів Управління ДСНС у Волинській області здійснили позапланові перевірки за додержанням вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки у Берестечківському психоневрологічному інтернаті, Територіальному центрі соціального обслуговування в селі Тростянець Ківерцівського району, Дитячо-оздоровчого центру «Ковчег» у м. Нововолинську, повідомляє Волинська ОДА.

Під час перевірки рятувальники перевірили працездатність системи автоматичної пожежної сигналізації, стан електрогосподарства та недопущення використання тимчасових електромереж, перевірили укомплектування ящиків пожежних кранів внутрішнього протипожежного водопроводу, стан забезпечення приміщень первинними засобами пожежогасіння, доступність та стан утримання евакуаційних виходів, дотримання протипожежного режиму та інших заходів відповідно Правил пожежної та техногенної безпеки в Україні.

В обов’язковому порядку для персоналу закладів провели детальний інструктаж з правил пожежної безпеки та дій персоналу під час пожеж чи надзвичайної ситуації з практичним відпрацюванням порядку застосування вогнегасників, інших первинних засобів пожежогасіння.

Заходи здійснили відповідно до доручення Прем’єр-Міністра України № 2768/1/1-21 від 27 січня 2021 року щодо проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки суб’єктами господарювання, у власності (володінні) користуванні яких перебувають готелі, пансіонати, хостели, будинки для людей похилого віку та осіб з інвалідністю.

Перевірки охопили 138 об’єктів, що повинні завершитись у термін до 30 квітня цього року.

За результатами перевірок до адміністративної відповідальності уже притягнули 14 керівників об’єктів та відповідальних посадових осіб цих закладів.


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Теги: перевірки, соціальні заклади, Волинь, порушення
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