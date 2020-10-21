У селах волинської громади створять медичні пункти тимчасового базування. ПЕРЕЛІК





Відповідний проєкт рішення затвердили на сесії міської ради, пише



На таких пунктах зможуть надавати первинну та долікарську медичну допомогу в селах, звідки далеко діставатися до центру первинної медичної допомоги Ківерцівської міської ради.



Медичні пункти тимчасового базування планують відкрити за такими адресами:

- МПТБ с. Сокиричі, розташований за адресою: с. Сокиричі, вул. Центральна, 10;

- МПТБ с. Бодячів, розташований за адресою: с. Бодячів, вул. Молодіжна, 11;

- МПТБ с. Дідовичі, розташований за адресою: с. Дідовичі, вул. Центральна, 23;

- МПТБ с. Муравище, розташований за адресою: с. Муравище, вул. Центральна, 5;

- МПТБ с. Суськ, розташований за адресою: с. Суськ, вул. Киричука,13;

- МПТБ с. Словатичі, розташований за адресою: с. Словатичі, вул. Киричука, 42 (приміщення школи);

- МПТБ с. Звози, розташований за адресою: с. Звози, вул. Центральна,17;

- МПТБ с. Завітне, розташований за адресою: с. Завітне, вул. Шевченка, 59;

МПТБ с. Човниця, розташований за адресою: с. Човниця, вул. Кравчука, 24;

МПТБ с. Омельно, розташований за адресою: с. Омельно, вул. Центральна, 10;

МПТБ с. Озеро, розташований за адресою: с. Озеро, вул. Перемоги,11;

МПТБ с. Гайове, розташований за адресою: с. Гайове, вул. Киричука,10;

МПТБ с. Хопнів, розташований за адресою: с. Хопнів, вул. Зелена,25;

МПТБ с. Острів, розташований за адресою: с. Острів, вул.Незалежності, 5;

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селах Ківерцівської громади, віддалених від центру первинної допомоги, створять медичні пункти тимчасового базування.Відповідний проєкт рішення затвердили на сесії міської ради, пише "Район. Ківерці" На таких пунктах зможуть надавати первинну та долікарську медичну допомогу в селах, звідки далеко діставатися до центру первинної медичної допомоги Ківерцівської міської ради.Медичні пункти тимчасового базування планують відкрити за такими адресами:- МПТБ с. Сокиричі, розташований за адресою: с. Сокиричі, вул. Центральна, 10;- МПТБ с. Бодячів, розташований за адресою: с. Бодячів, вул. Молодіжна, 11;- МПТБ с. Дідовичі, розташований за адресою: с. Дідовичі, вул. Центральна, 23;- МПТБ с. Муравище, розташований за адресою: с. Муравище, вул. Центральна, 5;- МПТБ с. Суськ, розташований за адресою: с. Суськ, вул. Киричука,13;- МПТБ с. Словатичі, розташований за адресою: с. Словатичі, вул. Киричука, 42 (приміщення школи);- МПТБ с. Звози, розташований за адресою: с. Звози, вул. Центральна,17;- МПТБ с. Завітне, розташований за адресою: с. Завітне, вул. Шевченка, 59;МПТБ с. Човниця, розташований за адресою: с. Човниця, вул. Кравчука, 24;МПТБ с. Омельно, розташований за адресою: с. Омельно, вул. Центральна, 10;МПТБ с. Озеро, розташований за адресою: с. Озеро, вул. Перемоги,11;МПТБ с. Гайове, розташований за адресою: с. Гайове, вул. Киричука,10;МПТБ с. Хопнів, розташований за адресою: с. Хопнів, вул. Зелена,25;МПТБ с. Острів, розташований за адресою: с. Острів, вул.Незалежності, 5;

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