Полігон у Брищі зможе приймати сміття лише до 12 лютого, – екологи





Про це він розповів у ефірі програми «Тема дня» на UA:Суспільне, передає



«Сама рекультивація обов’язково передбачає продовження дії експлуатції існуючого полігону, аби мати перспективу знайти нову ділянку для будівництва нового сміттєзвалища. Розглядається ще перспектива будівництва сміттєпереробного заводу, але це поки на словах. Тут є дві причини: інвестор не дуже охоче заходить на наш ринок і великий негативний супротив самих мешканців, де пропонується побудова заводу. Ніхто не хоче близько бачити такий завод. Але мешканцям точно немає чого боятися. Все відбувається згідно з сучасними технологіями, законодавчими актами, все дуже суворо», – зазначає Іван Козак.



Натомість перший заступник начальника обласної екоінспекції Олександр Ткачук каже, що проблема зі сміттєзвалищем у Брищі – критична. З його слів, воно повністю заповнене і зможе приймати сміття лише до 12 лютого.



«Він наповнений по всій ширині і висоті. Екологічна небезпека полягає в тому, що у місті не буде куди дівати сміття і його почнуть самовільно кудись вивозити. Фізично цей полігон вичерпав вже усі можливості, усі відмітки заповнені. Ситауція критична, тому що треба терміново відводити нову чергу, але на сьогодні Луцька міська рада не обрала територію під будівництво нового полігону, яке потребує часу (мінімум рік).



Щоб Луцьк не потонув у смітті, ми видали припис Луцькраді, за яким «Луцькспецкомунтранс» може вивозити сміття на полігон у Брище до 12 лютого 2021 року. Якщо вони прискорять свої дії, то вихід з ситуації за рік буде», – розповів перший заступник начальника обласної екоінспекції Олександр Ткачук.



Втім, за словами Івана Козака, сміттєвого колапсу у Луцьку не буде, але й вирішити проблему до 12 лютого не встигнуть.



«Після 12 лютого, якби там не було, сміття продовжать вивозити туди на полігон, ніхто його тримати не буде. Ті всі недоліки, які вказані у приписі, ми обов’язково виконаємо і продовжимо термін дії експлуатації полігону. Луцькрада розглядає нові ділянки для побудови нових сміттєзвалищ, ми займаємось цим питанням. Але схиляємось до того, що це буде місце поруч з кар’єром, а далі будемо бачити. Це буде залежати від розрахунків. Це питання не знімається з порядку денного, ми працюємо. Колапсу не буде у Луцьку», – розповів Іван Козак.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Начальник відділу санітарного нагляду департаменту ЖКГ Луцькради Іван Козак розповів, чому на полігоні у селі Брище стався сміттєвий колапс і як його планують вирішувати.Про це він розповів у ефірі програми «Тема дня» на UA:Суспільне, передає "Перший". «Сама рекультивація обов’язково передбачає продовження дії експлуатції існуючого полігону, аби мати перспективу знайти нову ділянку для будівництва нового сміттєзвалища. Розглядається ще перспектива будівництва сміттєпереробного заводу, але це поки на словах. Тут є дві причини: інвестор не дуже охоче заходить на наш ринок і великий негативний супротив самих мешканців, де пропонується побудова заводу. Ніхто не хоче близько бачити такий завод. Але мешканцям точно немає чого боятися. Все відбувається згідно з сучасними технологіями, законодавчими актами, все дуже суворо», – зазначає Іван Козак.Натомість перший заступник начальника обласної екоінспекціїкаже, що проблема зі сміттєзвалищем у Брищі – критична. З його слів, воно повністю заповнене і зможе приймати сміття лише до 12 лютого.«Він наповнений по всій ширині і висоті. Екологічна небезпека полягає в тому, що у місті не буде куди дівати сміття і його почнуть самовільно кудись вивозити. Фізично цей полігон вичерпав вже усі можливості, усі відмітки заповнені. Ситауція критична, тому що треба терміново відводити нову чергу, але на сьогодні Луцька міська рада не обрала територію під будівництво нового полігону, яке потребує часу (мінімум рік).Щоб Луцьк не потонув у смітті, ми видали припис Луцькраді, за яким «Луцькспецкомунтранс» може вивозити сміття на полігон у Брище до 12 лютого 2021 року. Якщо вони прискорять свої дії, то вихід з ситуації за рік буде», – розповів перший заступник начальника обласної екоінспекції Олександр Ткачук.Втім, за словами Івана Козака, сміттєвого колапсу у Луцьку не буде, але й вирішити проблему до 12 лютого не встигнуть.«Після 12 лютого, якби там не було, сміття продовжать вивозити туди на полігон, ніхто його тримати не буде. Ті всі недоліки, які вказані у приписі, ми обов’язково виконаємо і продовжимо термін дії експлуатації полігону. Луцькрада розглядає нові ділянки для побудови нових сміттєзвалищ, ми займаємось цим питанням. Але схиляємось до того, що це буде місце поруч з кар’єром, а далі будемо бачити. Це буде залежати від розрахунків. Це питання не знімається з порядку денного, ми працюємо. Колапсу не буде у Луцьку», – розповів Іван Козак.

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