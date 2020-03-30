У Гірці Полонці у багатоквартирному будинку загорівся газопровід. ВІДЕО
Сьогодні, 16:53
Загорання газопроводу, яке могло обернутися вибухом у багатоквартирному будинку, сталося у селі Гірка Полонка.
Про це Інформаційне агентство Волинські Новини повідомили очевидці.
Пожежа сталася 4 лютого на вулиці Шкільній.
«Вийшла з під’їзду – горить. Думаю, Господи, аби лиш не злетіли в повітря!» - розповіла жителька будинку Тетяна, яка й повідомила журналістам про пожежу.
Відео інциденту опублікував у фейсбуці Андрій Рибак.
«Ось так виходиш з під'їзду, а там газ горить! Дорогий. Усі служби приїхали швидко і все ліквідували», - зазначив у дописі чоловік.
Зі слів очевидців, пожежники та працівники газової служби оперативно ліквідували загоряння.
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Про це Інформаційне агентство Волинські Новини повідомили очевидці.
Пожежа сталася 4 лютого на вулиці Шкільній.
«Вийшла з під’їзду – горить. Думаю, Господи, аби лиш не злетіли в повітря!» - розповіла жителька будинку Тетяна, яка й повідомила журналістам про пожежу.
Відео інциденту опублікував у фейсбуці Андрій Рибак.
«Ось так виходиш з під'їзду, а там газ горить! Дорогий. Усі служби приїхали швидко і все ліквідували», - зазначив у дописі чоловік.
Зі слів очевидців, пожежники та працівники газової служби оперативно ліквідували загоряння.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Не у Гірці Полонці, а у Гіркій Полонці. Від слів "гіркий полон" (монголо-татари). Почитайте історію села.
Це горить,плата за транспортування газу!!!
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Сьогодні, 16:53