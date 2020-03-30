У Гірці Полонці у багатоквартирному будинку загорівся газопровід. ВІДЕО





Про це



Пожежа сталася 4 лютого на вулиці Шкільній.



«Вийшла з під’їзду – горить. Думаю, Господи, аби лиш не злетіли в повітря!» - розповіла жителька будинку Тетяна, яка й повідомила журналістам про пожежу.



Відео інциденту опублікував у фейсбуці Андрій Рибак.



«Ось так виходиш з під'їзду, а там газ горить! Дорогий. Усі служби приїхали швидко і все ліквідували», - зазначив у дописі чоловік.



Зі слів очевидців, пожежники та працівники газової служби оперативно ліквідували загоряння.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Загорання газопроводу, яке могло обернутися вибухом у багатоквартирному будинку, сталося у селі Гірка Полонка.Про це Інформаційне агентство Волинські Новини повідомили очевидці.Пожежа сталася 4 лютого на вулиці Шкільній.«Вийшла з під’їзду – горить. Думаю, Господи, аби лиш не злетіли в повітря!» - розповіла жителька будинку, яка й повідомила журналістам про пожежу.Відео інциденту опублікував у фейсбуці Андрій Рибак.«Ось так виходиш з під'їзду, а там газ горить! Дорогий. Усі служби приїхали швидко і все ліквідували», - зазначив у дописі чоловік.Зі слів очевидців, пожежники та працівники газової служби оперативно ліквідували загоряння.

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