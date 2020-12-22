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Суддю з Луцька урочисто провели у відставку. ФОТО

Суддю з Луцька урочисто провели у відставку. ФОТО
Сьогодні, 5 лютого, судді та працівники апарату Луцького міськрайонного суду урочисто провели у відставку свого колегу Олега Ющука.

Про це повідомляє пресслужба суду.

У заході також взяли участь голова Волинського апеляційного суду Віктор Гапончук та начальник територіального управління Державної судової адміністрації України в Волинській області Наталія Коцирій.

Інформують, що присутні теплими словами та гучними оплесками подякували Олегу Ющуку за багаторічну працю.

Окрім того, під час заходу голова суду Анатолій Пахолюк привітав з 10-річчям діяльності на посаді судді Людмилу Присяжнюк.

Нагадаємо, Вища рада правосуддя вирішила звільнити Ющука після того, як він сам подав заяву про відставку. Зі штату Луцького міськрайонного суду його відрахували 28 грудня 20202 року.

Довідково:

Стаж роботи на посаді судді Олега Ющука – більше 18 років.

Олег Ющук розпочав свою професійну діяльність у судовій системі з 2001 р. на посаді стажиста Луцького міського суду Волинської області. З вересня 2002 р. став суддею Луцького міського суду Волинської області, згодом суддею Луцького міськрайонного суду Волинської області.

Суддю з Луцька урочисто провели у відставку. ФОТО
Суддю з Луцька урочисто провели у відставку. ФОТО
Суддю з Луцька урочисто провели у відставку. ФОТО
Суддю з Луцька урочисто провели у відставку. ФОТО







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Теги: Олег Ющук, суддя, відставка
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