Суддю з Луцька урочисто провели у відставку. ФОТО

Сьогодні, 5 лютого, судді та працівники апарату Луцького міськрайонного суду урочисто провели у відставку свого колегуПро це повідомляє пресслужба суду.У заході також взяли участь голова Волинського апеляційного судута начальник територіального управління Державної судової адміністрації України в Волинській областіІнформують, що присутні теплими словами та гучними оплесками подякували Олегу Ющуку за багаторічну працю.Окрім того, під час заходу голова судупривітав з 10-річчям діяльності на посаді суддіНагадаємо, Вища рада правосуддя. Зі штату Луцького міськрайонного суду його відрахували 28 грудня 20202 року.Стаж роботи на посаді судді Олега Ющука – більше 18 років.Олег Ющук розпочав свою професійну діяльність у судовій системі з 2001 р. на посаді стажиста Луцького міського суду Волинської області. З вересня 2002 р. став суддею Луцького міського суду Волинської області, згодом суддею Луцького міськрайонного суду Волинської області.