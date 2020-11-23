«Любов до землі в них передається генами»: як живе подружжя волинян-аграріїв

Жанна й Микола Віктовичі закінчили Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки й були вчителями в Мирківській школі. Жанна Анатоліївна вела діточок в країну знань із першого класу, а Микола Анатолійович гартував дітей на улюблених більшістю школярства уроках фізичного виховання.



Подружжя щедро засівало працею водночас дві ниви: педагогічну, задля якої навчалися у престижному виші, й хліборобську, на котрій зросли обоє змалку в своїх сільських родинах, пише



У дитинстві маленька Жанна зовсім не ображалася на свого татуся, знаного в районі протягом майже 20 років керівника озерцівського колективного господарства й голови правління Горохівського цукрового заводу Анатолія Павловича Притулюка, коли той, їдучи сільською дорогою, підвозив не доньку, а односельчан, котрі добиралися на роботу в колгосп із інших сіл. Хлопчакові Миколці біля його батька Анатолія Михайловича в рідному Миркові сільська праця теж запам’яталася чимось таким особливим, без чого немислиме життя.



Тепер усі, хто знайомий із Жанною й Миколою Віктовичами, захоплюючись їхнім завзяттям й привітністю, кажуть: «Любов до землі в них передається генами». Й ніхто не дивується, що після шкільних уроків сім’я ще десять років поспіль поспішала в поле та відчувши, що його доля – сенс її життя, присвятила себе хліборобству. Задля цього чоловік і дружина здобули вищу економічну освіту. На ноги ставали сім весен тому, обробляючи спершу свої земельні паї.



Тепер Микола Віктович – директор ТзОВ «Горохів-насіння», Жанна Віктович – директор ТзОВ «Волинь-Агроцентр». Щоб розпитати про те, як обоє господарюють у нелегкий час для аграріїв, знайшовся чудовий привід: 31 січня Микола Анатолійович зустрів своє 50-річчя. Що господар вважає нажитим найціннішим протягом першого дарованого Богом золотого ювілею і які плани будує на найближчий час, розпитувала напередодні цього чудового родинного свята.



«БУДУЄМОСЯ СТІЛЬКИ, СКІЛЬКИ ПРАЦЮЄМО»



Попри зимову похмуру сльоту господарський двір у Сільці вражає усюдисущим порядком, добротними приміщеннями і сучасною технікою. Протягом трьох минулих років до тих потужних агрегатів, що були, Віктовичі докупили зернозбиральний комбайн NEW HOLLAND, цієї ж марки трактор потужністю 410 кінських сил, два посівні комплекси POTTINGER і три навантажувачі JCB. Не лише у відділку в Сільці, а також у Борочичому збудували сучасний ангар для зберігання сільськогосподарської техніки та для мінеральних добрив. У стадії завершення спорудження – модерний елеватор місткістю 10 000 тонн і сушарка Bonfanti, що матиме силу просушувати 500 тонн кукурудзи.



2200 гектарів землі Віктовичі орендують не лише в сільчан і жителів довколишніх Миркова, Квасова, Печихвостів, а й в орендодавців із Борочича й Широкого, то й там дбають про чималі складські приміщення.



-Споруджуємо на територіях відділків рівно стільки, скільки працюємо у них, - констатує пані Жанна вроджений і набутий хист чоловіка до будівництва.



На подвір’ї зустрічаємося з керівником управління Держпродсповживслужби Горохівщини Миколою Крисюком, який у робочій одежі поспішає до свинарників цього разу в статусі досвідченого ветеринара. Не обминаю нагоди побачити й цю царину господарювання Жанни й Миколи Віктовичів.



-Свині в нас були, але, як мовиться, вирощувалися на кустарному рівні. Недавно ми почали модернізувати свинарники, в Угринові на Львівщині (ТзОВ “Угринів Еко Ферм”) закупили племінні свиноматки, придбали обладнання для годування й станки для опоросу. Наразі доглядаємо 500 голів тварин у двох приміщеннях, іде реконструкція ще п’ятьох колишніх корівників і телятників. Маємо 50 овець, - відповідає на мої питання Микола Анатолійович.



Був ранок, і «свиноцарство» якраз отримувало сніданок. Ми ж влаштувалися до розмови у тваринницькій кімнаті, обжитій недавно з комірчини, де колись зберігалися колгоспні корми. Тепер у ній тепло від домашньої пічки на дрова. Грубку працівники забажали натомість газу чи електрики, затишно від комфорту, для якого недешеві будівельні матеріали не пошкодували керівники. Таке ж робоче помешкання вже облаштовують для агрономів, інших спеціалістів, котрі навесні працюватимуть на току й біля агрегатів.



Поруч – двоповерхова адмінбудівля з шикарним єврозалом для обрядових подій. Колектив Віктовичів, який нараховує близько 50 працівників, протягом семи років розбагатів прегарною традицією – збиратися разом, щоб вітати ювілярів, відзначати День працівників сільського господарства, хрестини чи інше родинне свято. Для таких подій збудували й чималу бесідку, встановили мангал. Навесні про працьовитість Віктовичів розповість молоденький сад, їхньою любов’ю до свого покликання й повагою до людей розцвітуть саджанці абрикосів, персиків, вишеньок.



Словом, жоден клаптик землі в цьому господарському дворі в Сільці не пропадає дарма. У планах Миколи Віктовича – побудувати комбікормовий завод і, скажімо, мінікомплекс для виготовлення гранул із гілок. Територія багата на дерева, які потрібно обрізати, то навіщо ж пропадати гіллю, міркує він.



УСЕ РОБЛЯТЬ З ЛЮБОВ’Ю ДО ЛЮДЕЙ І УКРАЇНИ



-Часом удома «пиляю» свого Миколу. Мовляв, треба колись і відпочити, - ділиться пані Жанна щиро жіночим.

-А він що? - не стримуюся запитати зі солідарної жіночої цікавості.

-Каже, що по-іншому не жив би! - відповідає, дивлячись щасливо на чоловіка.



Як і кожна сім’я, в якій царює взаємоповага, Віктовичі дорожать своїми найгарнішими спогадами. Життєрадісні і щирі, на моє прохання розповіли чудову історію свого знайомства в інститутському гуртожитку. 32 роки тому кучерявий до невпізнанності юнак Микола прийшов у гості до своєї знайомої, а задивився до сьогодні на її вродливу русокосу подругу Жанну. Цьогоріч 1 червня виповниться 30 років, як вони благословляють цю мить, ставши на рушник щастя. Кажуть, не відбулися б особистостями: він – без неї, вона – без нього. Навіть в офісі в Горохові крісла керівників поруч в одному кабінеті. Доки чоловік дбає про все, що стосується посівних і збору врожаїв, дружина опікується чималим колективом, тваринництвом і бухгалтерією.



Обоє не вміють і не хочуть жити хлібом єдиним, тому щороку в найгарніші Різдвяні чи Великодні свята, в День працівників сільського господарства чи з нагоди родинних оказій роблять приємні сюрпризи працівникам. Цьогоріч на Водохреще знову порадували солодощами й продуктовими пакетами всіх-усіх… 800 власників земельних паїв, які орендують. Коли ж настає тепле літечко чи золота осінь, сім’я запрошує механізаторів і тваринників, працівників токів і бухгалтерів до відпочинку на ставках і озерах. Такою родиною вже побували в Карпатах, у планах – Буковель.

Чи не важко було сім років тому перевчатися з учителів на аграріїв? Нелегко, звісно, але про Віктовичів доброзичливі люди кажуть: «Їм помогли гени працелюбних прадідів-батьків, любов до землі, закладена в них, і любов до України».



Яким кредо керуються, зустрічаючи в полі світанкові зорі і проводжаючи їх у вечірніх сутінках на своїх фермах чи токах? Робити все добре й цінувати справжніх друзів.



Чи легко керувати колишнім педагогам своїми сільськогосподарськими підприємствами? Вони, вже аграрії з двома вищими освітами, настільки скрупульозні до правильності й законності, що, аби навчитися бухгалтерській звітності й обліку, наймали для себе й для фахівців господарств - деканів профільних факультетів луцьких вишів. Тепер обоє постійно йдуть у ногу з хліборобським часом, вишукуючи в інтернеті його новини після втомливих сільських буднів. І не змучуються бути людяними й безкорисливими тоді, коли йдеться про допомогу Українській Армії на Сході рідної держави, храмам, школам, дитячим садочкам. В якусь хвилину подумалося, що Віктовичі настільки люблять людей і Україну, що в них, напевне, «вкладають» більше зароблених статків, ніж у своїх найдорожчих.



Однак вони воістину щасливі батьки, бо радіють, що донька Наталка і син Ігор, як дві краплі води схожі на найрідніших завзяттям, щедрістю й безкорисливістю. Наталія Миколаївна настільки успішно закінчила Львівський медичний університет, що мала запрошення працювати ортодонтом у Франції. Двічі побувала в Парижі, знайомлячись із майбутніми партнерами, але Україну залишити не змогла. Тепер працює за фахом у Луцьку, радіє сімейному щастю з чоловіком Романом і втішається найдорожчою перлинкою – чотирирічним синочком Іллею.



Син Ігор пішов стежиною батьків. 22-річний красень з прегарними, як у батьків, сумлінням і планами дбає про власне фермерське господарство «Вік-Агро» і магазин у Горохові, де продаються мінеральні добрива, засоби захисту рослин і насіння. Його кохання – то дружина Вікторія, а найбільша радість – чотиримісячний синочок Владиславчик.



Родина любить збиратися разом. Їм є про що спілкуватися, радитися, чим радіти і заради чого жити.



Леся ВЛАШИНЕЦЬ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Свого часузакінчили Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки й були вчителями в Мирківській школі. Жанна Анатоліївна вела діточок в країну знань із першого класу, а Микола Анатолійович гартував дітей на улюблених більшістю школярства уроках фізичного виховання.Подружжя щедро засівало працею водночас дві ниви: педагогічну, задля якої навчалися у престижному виші, й хліборобську, на котрій зросли обоє змалку в своїх сільських родинах, пише Горохівський вісник У дитинстві маленька Жанна зовсім не ображалася на свого татуся, знаного в районі протягом майже 20 років керівника озерцівського колективного господарства й голови правління Горохівського цукрового заводу, коли той, їдучи сільською дорогою, підвозив не доньку, а односельчан, котрі добиралися на роботу в колгосп із інших сіл. Хлопчакові Миколці біля його батька Анатолія Михайловича в рідному Миркові сільська праця теж запам’яталася чимось таким особливим, без чого немислиме життя.Тепер усі, хто знайомий із Жанною й Миколою Віктовичами, захоплюючись їхнім завзяттям й привітністю, кажуть: «Любов до землі в них передається генами». Й ніхто не дивується, що після шкільних уроків сім’я ще десять років поспіль поспішала в поле та відчувши, що його доля – сенс її життя, присвятила себе хліборобству. Задля цього чоловік і дружина здобули вищу економічну освіту. На ноги ставали сім весен тому, обробляючи спершу свої земельні паї.Тепер Микола Віктович – директор ТзОВ «Горохів-насіння», Жанна Віктович – директор ТзОВ «Волинь-Агроцентр». Щоб розпитати про те, як обоє господарюють у нелегкий час для аграріїв, знайшовся чудовий привід: 31 січня Микола Анатолійович зустрів своє 50-річчя. Що господар вважає нажитим найціннішим протягом першого дарованого Богом золотого ювілею і які плани будує на найближчий час, розпитувала напередодні цього чудового родинного свята.«БУДУЄМОСЯ СТІЛЬКИ, СКІЛЬКИ ПРАЦЮЄМО»Попри зимову похмуру сльоту господарський двір у Сільці вражає усюдисущим порядком, добротними приміщеннями і сучасною технікою. Протягом трьох минулих років до тих потужних агрегатів, що були, Віктовичі докупили зернозбиральний комбайн NEW HOLLAND, цієї ж марки трактор потужністю 410 кінських сил, два посівні комплекси POTTINGER і три навантажувачі JCB. Не лише у відділку в Сільці, а також у Борочичому збудували сучасний ангар для зберігання сільськогосподарської техніки та для мінеральних добрив. У стадії завершення спорудження – модерний елеватор місткістю 10 000 тонн і сушарка Bonfanti, що матиме силу просушувати 500 тонн кукурудзи.2200 гектарів землі Віктовичі орендують не лише в сільчан і жителів довколишніх Миркова, Квасова, Печихвостів, а й в орендодавців із Борочича й Широкого, то й там дбають про чималі складські приміщення.-Споруджуємо на територіях відділків рівно стільки, скільки працюємо у них, - констатує пані Жанна вроджений і набутий хист чоловіка до будівництва.На подвір’ї зустрічаємося з керівником управління Держпродсповживслужби Горохівщини, який у робочій одежі поспішає до свинарників цього разу в статусі досвідченого ветеринара. Не обминаю нагоди побачити й цю царину господарювання Жанни й Миколи Віктовичів.-Свині в нас були, але, як мовиться, вирощувалися на кустарному рівні. Недавно ми почали модернізувати свинарники, в Угринові на Львівщині (ТзОВ “Угринів Еко Ферм”) закупили племінні свиноматки, придбали обладнання для годування й станки для опоросу. Наразі доглядаємо 500 голів тварин у двох приміщеннях, іде реконструкція ще п’ятьох колишніх корівників і телятників. Маємо 50 овець, - відповідає на мої питання Микола Анатолійович.Був ранок, і «свиноцарство» якраз отримувало сніданок. Ми ж влаштувалися до розмови у тваринницькій кімнаті, обжитій недавно з комірчини, де колись зберігалися колгоспні корми. Тепер у ній тепло від домашньої пічки на дрова. Грубку працівники забажали натомість газу чи електрики, затишно від комфорту, для якого недешеві будівельні матеріали не пошкодували керівники. Таке ж робоче помешкання вже облаштовують для агрономів, інших спеціалістів, котрі навесні працюватимуть на току й біля агрегатів.Поруч – двоповерхова адмінбудівля з шикарним єврозалом для обрядових подій. Колектив Віктовичів, який нараховує близько 50 працівників, протягом семи років розбагатів прегарною традицією – збиратися разом, щоб вітати ювілярів, відзначати День працівників сільського господарства, хрестини чи інше родинне свято. Для таких подій збудували й чималу бесідку, встановили мангал. Навесні про працьовитість Віктовичів розповість молоденький сад, їхньою любов’ю до свого покликання й повагою до людей розцвітуть саджанці абрикосів, персиків, вишеньок.Словом, жоден клаптик землі в цьому господарському дворі в Сільці не пропадає дарма. У планах Миколи Віктовича – побудувати комбікормовий завод і, скажімо, мінікомплекс для виготовлення гранул із гілок. Територія багата на дерева, які потрібно обрізати, то навіщо ж пропадати гіллю, міркує він.УСЕ РОБЛЯТЬ З ЛЮБОВ’Ю ДО ЛЮДЕЙ І УКРАЇНИ-Часом удома «пиляю» свого Миколу. Мовляв, треба колись і відпочити, - ділиться пані Жанна щиро жіночим.-А він що? - не стримуюся запитати зі солідарної жіночої цікавості.-Каже, що по-іншому не жив би! - відповідає, дивлячись щасливо на чоловіка.Як і кожна сім’я, в якій царює взаємоповага, Віктовичі дорожать своїми найгарнішими спогадами. Життєрадісні і щирі, на моє прохання розповіли чудову історію свого знайомства в інститутському гуртожитку. 32 роки тому кучерявий до невпізнанності юнак Микола прийшов у гості до своєї знайомої, а задивився до сьогодні на її вродливу русокосу подругу Жанну. Цьогоріч 1 червня виповниться 30 років, як вони благословляють цю мить, ставши на рушник щастя. Кажуть, не відбулися б особистостями: він – без неї, вона – без нього. Навіть в офісі в Горохові крісла керівників поруч в одному кабінеті. Доки чоловік дбає про все, що стосується посівних і збору врожаїв, дружина опікується чималим колективом, тваринництвом і бухгалтерією.Обоє не вміють і не хочуть жити хлібом єдиним, тому щороку в найгарніші Різдвяні чи Великодні свята, в День працівників сільського господарства чи з нагоди родинних оказій роблять приємні сюрпризи працівникам. Цьогоріч на Водохреще знову порадували солодощами й продуктовими пакетами всіх-усіх… 800 власників земельних паїв, які орендують. Коли ж настає тепле літечко чи золота осінь, сім’я запрошує механізаторів і тваринників, працівників токів і бухгалтерів до відпочинку на ставках і озерах. Такою родиною вже побували в Карпатах, у планах – Буковель.Чи не важко було сім років тому перевчатися з учителів на аграріїв? Нелегко, звісно, але про Віктовичів доброзичливі люди кажуть: «Їм помогли гени працелюбних прадідів-батьків, любов до землі, закладена в них, і любов до України».Яким кредо керуються, зустрічаючи в полі світанкові зорі і проводжаючи їх у вечірніх сутінках на своїх фермах чи токах? Робити все добре й цінувати справжніх друзів.Чи легко керувати колишнім педагогам своїми сільськогосподарськими підприємствами? Вони, вже аграрії з двома вищими освітами, настільки скрупульозні до правильності й законності, що, аби навчитися бухгалтерській звітності й обліку, наймали для себе й для фахівців господарств - деканів профільних факультетів луцьких вишів. Тепер обоє постійно йдуть у ногу з хліборобським часом, вишукуючи в інтернеті його новини після втомливих сільських буднів. І не змучуються бути людяними й безкорисливими тоді, коли йдеться про допомогу Українській Армії на Сході рідної держави, храмам, школам, дитячим садочкам. В якусь хвилину подумалося, що Віктовичі настільки люблять людей і Україну, що в них, напевне, «вкладають» більше зароблених статків, ніж у своїх найдорожчих.Однак вони воістину щасливі батьки, бо радіють, що донька Наталка і син Ігор, як дві краплі води схожі на найрідніших завзяттям, щедрістю й безкорисливістю. Наталія Миколаївна настільки успішно закінчила Львівський медичний університет, що мала запрошення працювати ортодонтом у Франції. Двічі побувала в Парижі, знайомлячись із майбутніми партнерами, але Україну залишити не змогла. Тепер працює за фахом у Луцьку, радіє сімейному щастю з чоловіком Романом і втішається найдорожчою перлинкою – чотирирічним синочком Іллею.Син Ігор пішов стежиною батьків. 22-річний красень з прегарними, як у батьків, сумлінням і планами дбає про власне фермерське господарство «Вік-Агро» і магазин у Горохові, де продаються мінеральні добрива, засоби захисту рослин і насіння. Його кохання – то дружина Вікторія, а найбільша радість – чотиримісячний синочок Владиславчик.Родина любить збиратися разом. Їм є про що спілкуватися, радитися, чим радіти і заради чого жити.

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