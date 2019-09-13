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Підприємця судитимуть за привласнення коштів під час ремонту психлікарні в Олиці

Підприємця судитимуть за привласнення коштів під час ремонту психлікарні в Олиці
Підприємця на Ківерцівщині судитимуть за привласнення бюджетних коштів у сумі понад 77 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Слідство вважає, що у 2017 році, виконуючи роботи з поточного ремонту одного з приміщень Волинської обласної психіатричної лікарні №2 у селищі Олика, суб’єкт господарювання підробив документи щодо вартості виконаних робіт.

На підставі цих документів йому зайво сплатили з бюджету понад 77 тисяч гривень, які він незаконно привласнив.

У ході досудового розслідування підприємець відшкодував збитки, завдані ним лікарняному закладу.

Подальшу його долю вирішуватиме суд.

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Теги: будівництво, махінації, Олика, суд
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