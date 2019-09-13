Підприємця судитимуть за привласнення коштів під час ремонту психлікарні в Олиці

Підприємця на Ківерцівщині судитимуть за привласнення бюджетних коштів у сумі понад 77 тисяч гривень.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.Слідство вважає, що у 2017 році, виконуючи роботи з поточного ремонту одного з приміщень Волинської обласної психіатричної лікарні №2 у селищі Олика, суб’єкт господарювання підробив документи щодо вартості виконаних робіт.На підставі цих документів йому зайво сплатили з бюджету понад 77 тисяч гривень, які він незаконно привласнив.У ході досудового розслідування підприємець відшкодував збитки, завдані ним лікарняному закладу.Подальшу його долю вирішуватиме суд.