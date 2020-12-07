Смачно і дешево: у школі поблизу Луцька – новий підхід до харчування. ВІДЕО





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Тепер страв у меню більше, а ще, розповідають учні, їжа стала смачніша й вдвічі дешевша. Організувати шкільне харчування таким чином вдалося після децентралізації. Адже продукти тепер закупляє місцеве управління освіти, а не підприємці.



“Відділ освіти через тендерні закупівлі, через систему прозоро – без посередників, без підприємців – закупляє продукти, які вже входять до вартості порції, тому воно здешевшало таким чином”, – пояснює директорка школи Лілія Купіч.



До прикладу, раніше порція коштувала 25 гривень, а зараз поїсти можна і за 13 гривень. В п’ять разів здешевшав чай – тепер він вартує 50 копійок. Знизилися і ціни на випічку. А для пільговиків харчування взагалі безкоштовне. Також покращилася і якість страв.



А от інші школи поки похвалитися оновленим харчуванням не можуть. Адже переналагодити процес потрібно чи не у всіх освітніх закладах. Це вимоги нового санітарного регламенту, який почав діяти від 1 січня. Щоправда, на Волині поки змін мало.



“Будем чекати нових рекомендацій методичних і порядку організації. Чекаємо нове меню, двотижневе, задеклароване вже. Поки що його немає. Поки що харчуємо дітей так, як раніше”, – зазначає заступниця начальника управління освіти та науки ОДА Тетяна Соломіна.



Окрім самого меню, тепер контролюватимуть, скільки солі чи цукру їдять школярі впродовж дня. Зокрема, учні початкових класів не можуть споживати більше 1 г солі в одній порції. Щодо вмісту цукру – то тут максимум 5 грамів на 100 грам страви. Контролюватимуть і кількість олії, на якій смажать. Регулювати ці питання вже почала Держпродспоживслужба у Волинській області. Щоправда, поки до шкіл ставляться лояльно.



“Таких закладів за січень ми перевірили, напевно, до 10 в області, тому що є певна процедура. Ми розуміємо, що неможливо відразу так перейти. Ми всіляко допомагаємо школам, які здійснюють харчування, для того, щоб вони правильно застосували ці вимоги, оскільки дійсно вони є новими”, – розповідає начальник управління державного нагляду держпродспоживслужби Назар Орел.



Впродовж цього року планують відвідати усі навчальні заклади Волині.







Фото - ілюстративне

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