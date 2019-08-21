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Волинянин крав дизпаливо із сільськогосподарської техніки

Волинянин крав дизпаливо із сільськогосподарської техніки
На Волині поліцейські розкрили крадіжку дизельного палива.

Так, 3 лютого о 18:31 до поліції надійшла заява від жителя міста Рожище про крадіжку палива. Про це Район.Рожище повідомив т.в.о. начальника відділу поліцейської діяльності № 1 (м. Рожище) Юрій Присяжнюк.

Заявник повідомив, що в період з 1 по 2 лютого в селі Квітневе з огородженої території невідома особа вкрала дизельне паливо з сільськогосподарської техніки місткістю шістдесят літрів.

Згодом правоохоронці встановили, що крадіжку вчинив житель села Квітневе. Викрадене вилучили та повернули власнику.

Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань для подальшого проведення усіх необхідних слідчих дій.

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Теги: дизпаливо, крадіжка
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