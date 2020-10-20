У новобудові під Луцьком здають в оренду приміщення під магазин чи офіс. ФОТО*
Сьогодні, 20:00
У ЖК “Юпітер”, що на межі Луцька та с. Липини, здають в оренду два комерційні приміщення для довгострокової оренди.
Про це повідомляють на сайті будівельної компанії "Інвестор".
Які особливості цих приміщень?
- оптимальна площа (51 м2), що дозволяє облаштувати торговий зал чи офіс;
- додатково є відділене приміщення (8,3 м2) для облаштування кухні, - кімнати для відпочинку чи кабінету;
- є власний санвузол;
- можливість зробити ремонт під індивідуальні потреби орендаря;
- збільшення кількості потенційних клієнтів завдяки мешканцям ЖК та їхнім гостям (в “Юпітері” - 155 заселених квартир);
- велика парковка;
- доглянута територія, цілодобова охорона, власне ОСББ, яке стежить за оперативним вирішенням комунальних питань.
- Ціна - 200 грн/м2.
Приміщення, як здаються в оренду - на першому поверсі третього будинку. В інших будинках “Юпітера” уже працюють фірми на перших поверхах.
ЖК “Юпітер” - це три сучасні п’ятиповерхівки, побудовані у 2017-2020 рр. Останній третій будинок здали в експлуатацію наприкінці минулого року. Забудовник, Будівельна компанія “Інвестор”, так пояснює концепцію цього комплексу: житло, створене для людей, які прагнуть втекти від шуму та пилу міських вулиць, але при цьому не хочуть втрачати його атрибутів та комфорту.
Про сусідське ком’юніті та дружню атмосферу, яка тут панує, можете прочитати у репортажі із традиційного свята - Дня доброго сусіда: “Коли в хід йдуть навіть танці з бубном, або Як святкували День сусіда на “Юпітері”. ФОТО
Також більше інформації про “Юпітер” можна отримати із вуст самих мешканців - у сімейному інтерв’ю «КВАРТИРА - НЕ ЛОТЕРЕЯ». СІМЕЙНЕ ІНТЕРВ’Ю З МЕШКАНЦЯМИ ЖК «ЮПІТЕР» АЛІНОЮ І СЕРГІЄМ ОЛАСЮКАМИ
Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
Телефон: 096 030 20 10
м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
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Про це повідомляють на сайті будівельної компанії "Інвестор".
Які особливості цих приміщень?
- оптимальна площа (51 м2), що дозволяє облаштувати торговий зал чи офіс;
- додатково є відділене приміщення (8,3 м2) для облаштування кухні, - кімнати для відпочинку чи кабінету;
- є власний санвузол;
- можливість зробити ремонт під індивідуальні потреби орендаря;
- збільшення кількості потенційних клієнтів завдяки мешканцям ЖК та їхнім гостям (в “Юпітері” - 155 заселених квартир);
- велика парковка;
- доглянута територія, цілодобова охорона, власне ОСББ, яке стежить за оперативним вирішенням комунальних питань.
- Ціна - 200 грн/м2.
Приміщення, як здаються в оренду - на першому поверсі третього будинку. В інших будинках “Юпітера” уже працюють фірми на перших поверхах.
ЖК “Юпітер” - це три сучасні п’ятиповерхівки, побудовані у 2017-2020 рр. Останній третій будинок здали в експлуатацію наприкінці минулого року. Забудовник, Будівельна компанія “Інвестор”, так пояснює концепцію цього комплексу: житло, створене для людей, які прагнуть втекти від шуму та пилу міських вулиць, але при цьому не хочуть втрачати його атрибутів та комфорту.
Про сусідське ком’юніті та дружню атмосферу, яка тут панує, можете прочитати у репортажі із традиційного свята - Дня доброго сусіда: “Коли в хід йдуть навіть танці з бубном, або Як святкували День сусіда на “Юпітері”. ФОТО
Також більше інформації про “Юпітер” можна отримати із вуст самих мешканців - у сімейному інтерв’ю «КВАРТИРА - НЕ ЛОТЕРЕЯ». СІМЕЙНЕ ІНТЕРВ’Ю З МЕШКАНЦЯМИ ЖК «ЮПІТЕР» АЛІНОЮ І СЕРГІЄМ ОЛАСЮКАМИ
Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
Телефон: 096 030 20 10
м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
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