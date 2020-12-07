У ковельській лікарні діагностику онкозахворювань для деяких пацієнтів роблять безкоштовно

Рання діагностика онкологічних захворювань у Ковельському МТМО для деяких вікових категорій пацієнтів – безкоштовна.Про це інформують на сторінці медзакладу у фейсбуці.Мова йде про шість видів медичних послуг:- мамографію,- гістероскопію,- езофагогастродуоденоскопію,- колоноскопію,- цистоскопію,- бронхоскопію.У медзакладі зауважують, що підставою для їх проведення є вік пацієнта. Зокрема, мамографію проводять безоплатно жінкам від 40 років і старше, а гістероскопія - від 50 років і старше.А такі види досліджень як: езофагогастродуоденоскопія, цистоскопія, бронхоскопія є безкоштовними для усіх пацієнтів (чоловіків та жінок), які досягли 50-річного віку. Колоноскопія проводиться безкоштовно для пацієнтів від 40 років і старше.Ще однією важливою умовою для отримання цих послуг безоплатно є направлення від сімейного або лікуючого лікаря.Інформують також, що для того аби у Ковельському МТМО могли надавати послуги з діагностики безкоштовно, адміністрація медичного об’єднання забезпечила виконання вимог Національної служби здоров'я України: лікувальні заклади оснащені сучасним медичним обладнанням, цифровою та комп’ютерною технікою.