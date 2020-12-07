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У ковельській лікарні діагностику онкозахворювань для деяких пацієнтів роблять безкоштовно

У ковельській лікарні діагностику онкозахворювань для деяких пацієнтів роблять безкоштовно
Рання діагностика онкологічних захворювань у Ковельському МТМО для деяких вікових категорій пацієнтів – безкоштовна.

Про це інформують на сторінці медзакладу у фейсбуці.

Мова йде про шість видів медичних послуг:

- мамографію,
- гістероскопію,
- езофагогастродуоденоскопію,
- колоноскопію,
- цистоскопію,
- бронхоскопію.

У медзакладі зауважують, що підставою для їх проведення є вік пацієнта. Зокрема, мамографію проводять безоплатно жінкам від 40 років і старше, а гістероскопія - від 50 років і старше.

А такі види досліджень як: езофагогастродуоденоскопія, цистоскопія, бронхоскопія є безкоштовними для усіх пацієнтів (чоловіків та жінок), які досягли 50-річного віку. Колоноскопія проводиться безкоштовно для пацієнтів від 40 років і старше.

Ще однією важливою умовою для отримання цих послуг безоплатно є направлення від сімейного або лікуючого лікаря.

Інформують також, що для того аби у Ковельському МТМО могли надавати послуги з діагностики безкоштовно, адміністрація медичного об’єднання забезпечила виконання вимог Національної служби здоров'я України: лікувальні заклади оснащені сучасним медичним обладнанням, цифровою та комп’ютерною технікою.


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Теги: Ковель, лікарня, діагностика, онкозахворювання, пацієнти
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