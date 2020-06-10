Волинянин у колонії убив співкамерника: суд виніс вирок

Сарненський районний суд визнав винним 43-річного жителя Волині, який вбив співкамерника.Про це повідомляє пресслужба Рівненської обласної прокуратури.Під час судового розгляду встановили, що 27 березня 2020 року обвинувачений, раніше неодноразово судимий, відбуваючи покарання у ДУ «Катеринівська ВК №46» за умисне вбивство, під час суперечки із іншим засудженим – 45-річним жителем Львівщини, наніс останньому не менше 3 ударів металевою пластиною по голові, чим завдав тяжкі тілесні ушкодження, від яких потерпілий помер наступного дня.Зі слів обвинуваченого конфлікт виник через кватирку, яку він відчинив. У суді чоловік переконував, що потерпілий сам завдав собі тілесні ушкодження, наскочивши на металеву пластину, яку тримав у руках обвинувачений. Своєї вини він не визнав.Вироком суду чоловікові призначили покарання у вигляді 11 років позбавлення волі.На даний момент вирок законної сили ще не набрав.