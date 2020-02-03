Три волинські школи долучилися до екологічного проєкту «Україна без сміття»





У нинішньому році ще три навчальних заклади доєднаються до цієї програми — ліцеї № 7 і № 13 та ЗЗСО № 6,



Він фінансується з міського фонду охорони навколишнього природного середовища. Його основне завдання полягає в навчанні школярів правильно сортувати відходи, розподіляючи ресурсноцінні компоненти (папір, скло, метал, пластик) і органічні рештки.



З їх керівниками та представниками, начальником управління освіти зустрівся заступник міського голови Віктор Жигаревич. Він подякував за підтримку, наголосив, що школа є ідеальним майданчиком для впровадження екологічної освіти, виховання, адже основні риси характеру особистості формуються у ранньому дитинстві.



Головний спеціаліст відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки Оксана Козакевич каже, що уже виділені кошти на придбання сортувальних наборів початківця, які складаються з трьох контейнерів, та на оплату навчальних лекцій для школярів. Їх планують провести 17-18 лютого з дотриманням всіх карантинних вимог.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі на базі п’яти освітніх закладів - ліцеїв імені Олени Пчілки, Лесі Українки, №10, №11, №12 реалізовують освітній екологічний проєкт «Україна без сміття».У нинішньому році ще три навчальних заклади доєднаються до цієї програми — ліцеї № 7 і № 13 та ЗЗСО № 6, повідомляє міська рада.Він фінансується з міського фонду охорони навколишнього природного середовища. Його основне завдання полягає в навчанні школярів правильно сортувати відходи, розподіляючи ресурсноцінні компоненти (папір, скло, метал, пластик) і органічні рештки.З їх керівниками та представниками, начальником управління освіти зустрівся заступник міського голови. Він подякував за підтримку, наголосив, що школа є ідеальним майданчиком для впровадження екологічної освіти, виховання, адже основні риси характеру особистості формуються у ранньому дитинстві.Головний спеціаліст відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпекикаже, що уже виділені кошти на придбання сортувальних наборів початківця, які складаються з трьох контейнерів, та на оплату навчальних лекцій для школярів. Їх планують провести 17-18 лютого з дотриманням всіх карантинних вимог.

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