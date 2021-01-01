Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 6 лютого





Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.



Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11º морозу, вдень 2-7º морозу.



За даними sinoptik, у Луцьку завтра, у суботу, прогнозують також хмарну погоду, без опадів: сонце вдень буде рідко з'являтися з-за хмар. Температура вночі 7-7º морозу, вдень 3-4º морозу.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 6 лютого, очікується хмарна з проясненнями погода. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11º морозу, вдень 2-7º морозу.За даними sinoptik, у Луцьку завтра, у суботу, прогнозують також хмарну погоду, без опадів: сонце вдень буде рідко з'являтися з-за хмар. Температура вночі 7-7º морозу, вдень 3-4º морозу.

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