Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 6 лютого
Сьогодні, 20:05
У Волинській області завтра, 6 лютого, очікується хмарна з проясненнями погода. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.
Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11º морозу, вдень 2-7º морозу.
За даними sinoptik, у Луцьку завтра, у суботу, прогнозують також хмарну погоду, без опадів: сонце вдень буде рідко з'являтися з-за хмар. Температура вночі 7-7º морозу, вдень 3-4º морозу.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: З наступного тижня на Волині очікують сильні снігопади та заметілі
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11º морозу, вдень 2-7º морозу.
За даними sinoptik, у Луцьку завтра, у суботу, прогнозують також хмарну погоду, без опадів: сонце вдень буде рідко з'являтися з-за хмар. Температура вночі 7-7º морозу, вдень 3-4º морозу.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: З наступного тижня на Волині очікують сильні снігопади та заметілі
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині викрили злодіїв, які вкрали електроінструменти
Сьогодні, 20:15
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 6 лютого
Сьогодні, 20:05
Опублікували раритетні фото мешканців селища Любешів
Сьогодні, 19:34