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Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 6 лютого

Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 6 лютого
У Волинській області завтра, 6 лютого, очікується хмарна з проясненнями погода. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.

Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11º морозу, вдень 2-7º морозу.

За даними sinoptik, у Луцьку завтра, у суботу, прогнозують також хмарну погоду, без опадів: сонце вдень буде рідко з'являтися з-за хмар. Температура вночі 7-7º морозу, вдень 3-4º морозу.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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