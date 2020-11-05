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Зірвали розетки та пошкодили кисневу систему: аптекарі-орендарі залишили безлад у волинській дитячій лікарні

Зірвали розетки та пошкодили кисневу систему: аптекарі-орендарі залишили безлад у волинській дитячій лікарні
У Волинській обласній дитячій лікарні орендарі двох аптечних пунктів, виїжджаючи, понищили приміщення, зіпсували електропроводку і пошкодили систему забезпечення киснем. Медики вимагають в аптекарів відшкодувати збитки.

Зі слів директорки медоб'єднання Ірини Горавської, точної суми збитків поки озвучити не може. Інформує Суспільне.

Договір оренди двох аптечних пунктів однієї мережі завершився 31 січня. Виїжджали аптекарі 2 лютого.

"Вони повністю розбомбили це приміщення. Воно тепер зовсім непридатне для того, щоб ми могли класти тут дітей", – каже Ірина Горавська.

У приміщеннях, де рік працювали аптекарі медики планували збудувати інфекційні бокси. Тепер, кажуть в лікарні: приміщення потребують капітального ремонту. Виїжджаючи, орендарі зірвали лінолеум з підлоги, пінопласт і кріплення разом з лампами зі стелі, розетки, пробили стіну з гіпсокартону, лишили по собі сміття і надписи на стінах.

Відновлення потребує і система кисню до палат стаціонарних відділень, яку аптекарі пошкодили.

"Ми мусили виключити на цілому стояку кисень тому, що витік кисню при порушенні системи дуже вибухонебезпечний, міг бути вибух", – каже керівниця медзакладу.

З виконавчим директором мережі аптек, які орендували приміщення в лікарні, Тарасом Колядою зв’язатися телефоном Суспільному не вдалося – номер, вказаний на офіційному сайті не обслуговується. Фахівчиня, яка займається підбором кадрів для цієї мережі аптек Зоряна Кирик у телефонній розмові відмовилась коментувати ситуацію, дії працівників і їх причини.

Провідний інженер лікарні Володимир Іванов розповів: електрику у розгромлених приміщеннях відновили власними силами. У лікарні кажуть: якщо орендарі відремонтують приміщення і відшкодують збитки, до поліції із заявою не звертатимуться.


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Теги: аптекарі, лікарня, збитки, кисень
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