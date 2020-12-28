Україна отримала підтвердження щодо постачання 12 мільйонів доз вакцини проти Covid-19





Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив Володимиру Зеленському під час наради. Повідомляють



Глава відомства уточнив, що Україна отримає вакцини виробництва компанії AstraZeneca та Novavax.



"Що раніше ми отримаємо вакцини, то швидше подолаємо пандемію в Україні. Знаю, що Кабінет міністрів ретельно працює над розробкою сайту, який допоможе легко та зручно реєструватися українцям на вакцинацію. Як і кожен українець, чекаю на початок процесу вакцинації. 12 мільйонів доз – це хороший сигнал від наших партнерів, і цього буде достатньо, аби забезпечити вакцинування впродовж перших місяців після початку поставок, – наголосив Володимир Зеленський.



Отримане підтвердження реалізовуватиметься через контракт між Serum Institute та Crown Agents.



5 лютого прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що наприкінці лютого Україна отримає поставки 2,2 млн доз вакцини від компанії AstraZeneca.



Вакцина від AstraZeneca та Оксфордського університету збільшила свою ефективність до 82% і до 100% від тяжкого перебігу хвороби та смерті, стверджує виробник.



За попередніми дослідженнями, ефективність цієї вакцини проти коронавірусу була 70%.



Міністерство охорони здоров’я планує до кінця 2021 року закінчити вакцинацію українців від коронавірусу.

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