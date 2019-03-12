Волинська релігійна громада, яка два дні пікетувала під стінами ОДА, перейшла до ПЦУ





Про це повідомила кандидатка філософських наук, доцентка, психологиня та громадська діячка Антоніна Євтодюк. Повідомляє



Представники громади ПЦУ, більшість села Галинівка за допомогою адвоката Миколи Сорокопуда протягом 7 місяців протистояли меншості односельчан, які не хотіли переходу до ПЦУ та підтримували залишити юрисдикцію УПЦ МП.



5-го лютого офіційно зареєстрували зміни до статуту релігійної організації «Релігійна громада Преподобного Сергія Радонежського Української православної церкви» Володимир-Волинського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Преподобного Сергія Радонежського Української православної церкви (Православної церкви України)».







Нагадаємо, 4-го лютого під Волинською ОДА представники ПЦУ з Галинівки другий день поспіль



Усе розпочалося в липні 2020 року, коли тодішній настоятель храму села Галинівка Олексій Шаран публічно

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 5-го лютого стало відомо, що релігійна громада в селі Галинівка Володимир-Волинського району офіційно зареєстрована як організація «Релігійна громада Преподобного Сергія Радонежського Української православної церкви (Православної церкви України)».Про це повідомила кандидатка філософських наук, доцентка, психологиня та громадська діячка. Повідомляє БУГ Представники громади ПЦУ, більшість села Галинівка за допомогою адвокатапротягом 7 місяців протистояли меншості односельчан, які не хотіли переходу до ПЦУ та підтримували залишити юрисдикцію УПЦ МП.5-го лютого офіційно зареєстрували зміни до статуту релігійної організації «Релігійна громада Преподобного Сергія Радонежського Української православної церкви» Володимир-Волинського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Преподобного Сергія Радонежського Української православної церкви (Православної церкви України)».Нагадаємо, 4-го лютого під Волинською ОДА представники ПЦУ з Галинівки другий день поспіль вимагали реєстрації їхньої громади Усе розпочалося в липні 2020 року, коли тодішній настоятель храму села Галинівкапублічно привітав лідера країни-агресора Володимира Путіна з Днем ангела . Односельчани обурилися цьому факту, провели таємне опитування і з’ясувалося, що більшість прихожан не підтримують позицію церковнослужителя з його відвертими проросійськими настроями, а тому розпочали збір та оформлення документів на перехід з УПЦ в ПЦУ.

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