вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинська лікарня придбала нове обладнання

Волинська лікарня придбала нове обладнання
Горохівська центральна районна лікарня придбала апарат УЗД експертного класу «SIEMENS HEALTHINEES».

Про це повідомили на Facebook-сторінці медзакладу.

УЗД апарат застосовують для діагностики в акушерстві, гінекології, кардіології, урології та обстежень черевної порожнини, суглобів, судин, щитоподібної та молочних залоз.

Його також можна використовувати для пацієнтів з COVID-19, для визначення стану легеневої тканини.

Волинська лікарня придбала нове обладнання
Волинська лікарня придбала нове обладнання

Медичні послуги на придбаному обладнанні будуть надавати лікар Микола Баніра і завідувачка акушерсько-гінекологічним відділенням Оксана Якобчук.

Для отримання послуг пацієнтам потрібно звернутися за електронним направленням до сімейного або лікуючого лікаря.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Горохівська ЦРЛ, лікарня, УЗД
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скільки нових інфікованих коронавірусом виявили в Україні та на Волині зокрема
Сьогодні, 09:10
Волинська лікарня придбала нове обладнання
Сьогодні, 08:32
Львівські екстремали перелетіли Карпати на повітряній кулі. ВІДЕО
Сьогодні, 07:25
На Волині затримали квартирного злодія-рецидивіста з «професійним» набором відмичок
Сьогодні, 06:30
Україна і Польща розроблять угоду про соцзахист заробітчан
Сьогодні, 05:10
Схожі новини
Комп'ютерний томограф та УЗД: як зміниться райлікарня на Волині після реконструкції приймального відділення Комп'ютерний томограф та УЗД: як зміниться райлікарня на Волині після реконструкції приймального відділення
17 жовтень, 2020, 18:36
У горохівській лікарні можна зробити ІФА-тест на коронавірус У горохівській лікарні можна зробити ІФА-тест на коронавірус
25 вересень, 2020, 06:12
Зірвали розетки та пошкодили кисневу систему: аптекарі-орендарі залишили безлад у волинській дитячій лікарні Зірвали розетки та пошкодили кисневу систему: аптекарі-орендарі залишили безлад у волинській дитячій лікарні
05 лютий, 21:46
У ковельській лікарні діагностику онкозахворювань для деяких пацієнтів роблять безкоштовно У ковельській лікарні діагностику онкозахворювань для деяких пацієнтів роблять безкоштовно
05 лютий, 18:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Скільки нових інфікованих коронавірусом виявили в Україні та на Волині зокрема
Сьогодні, 09:10
 0
Волинська лікарня придбала нове обладнання
Сьогодні, 08:32
 0
Львівські екстремали перелетіли Карпати на повітряній кулі. ВІДЕО
Сьогодні, 07:25
 0
На Волині затримали квартирного злодія-рецидивіста з «професійним» набором відмичок
Сьогодні, 06:30
 0
Україна і Польща розроблять угоду про соцзахист заробітчан
Сьогодні, 05:10
 0
Медіа
відео
1/8