Волинська лікарня придбала нове обладнання
Сьогодні, 08:32
Горохівська центральна районна лікарня придбала апарат УЗД експертного класу «SIEMENS HEALTHINEES».
Про це повідомили на Facebook-сторінці медзакладу.
УЗД апарат застосовують для діагностики в акушерстві, гінекології, кардіології, урології та обстежень черевної порожнини, суглобів, судин, щитоподібної та молочних залоз.
Його також можна використовувати для пацієнтів з COVID-19, для визначення стану легеневої тканини.
Медичні послуги на придбаному обладнанні будуть надавати лікар Микола Баніра і завідувачка акушерсько-гінекологічним відділенням Оксана Якобчук.
Для отримання послуг пацієнтам потрібно звернутися за електронним направленням до сімейного або лікуючого лікаря.
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Про це повідомили на Facebook-сторінці медзакладу.
УЗД апарат застосовують для діагностики в акушерстві, гінекології, кардіології, урології та обстежень черевної порожнини, суглобів, судин, щитоподібної та молочних залоз.
Його також можна використовувати для пацієнтів з COVID-19, для визначення стану легеневої тканини.
Медичні послуги на придбаному обладнанні будуть надавати лікар Микола Баніра і завідувачка акушерсько-гінекологічним відділенням Оксана Якобчук.
Для отримання послуг пацієнтам потрібно звернутися за електронним направленням до сімейного або лікуючого лікаря.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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