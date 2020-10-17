Волинська лікарня придбала нове обладнання





Про це повідомили на



УЗД апарат застосовують для діагностики в акушерстві, гінекології, кардіології, урології та обстежень черевної порожнини, суглобів, судин, щитоподібної та молочних залоз.



Його також можна використовувати для пацієнтів з COVID-19, для визначення стану легеневої тканини.





Медичні послуги на придбаному обладнанні будуть надавати лікар Микола Баніра і завідувачка акушерсько-гінекологічним відділенням Оксана Якобчук.



Для отримання послуг пацієнтам потрібно звернутися за електронним направленням до сімейного або лікуючого лікаря.

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