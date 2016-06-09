На Волині затримали квартирного злодія-рецидивіста з «професійним» набором відмичок
Сьогодні, 06:30
У Нововолинську затримали 30-річного волинянина, ймовірно, причетного до вчинення низки квартирних крадіжок.
Про це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.
З'ясувалося, що чоловік уже був неодноразово судимий за злочини проти власності. У нього вилучили цілий арсенал злодійських інструментів та речі, викрадені напередодні у жительки шахтарського міста.
Вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру у вчиненні крадіжок із проникненням у житло. Прокурори наполягатимуть на застосуванні до затриманого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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Про це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.
З'ясувалося, що чоловік уже був неодноразово судимий за злочини проти власності. У нього вилучили цілий арсенал злодійських інструментів та речі, викрадені напередодні у жительки шахтарського міста.
Вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру у вчиненні крадіжок із проникненням у житло. Прокурори наполягатимуть на застосуванні до затриманого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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