На Волині затримали квартирного злодія-рецидивіста з «професійним» набором відмичок





Про це повідомила пресслужба



З'ясувалося, що чоловік уже був неодноразово судимий за злочини проти власності. У нього вилучили цілий арсенал злодійських інструментів та речі, викрадені напередодні у жительки шахтарського міста.



Вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру у вчиненні крадіжок із проникненням у житло. Прокурори наполягатимуть на застосуванні до затриманого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську затримали 30-річного волинянина, ймовірно, причетного до вчинення низки квартирних крадіжок.Про це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури З'ясувалося, що чоловік уже був неодноразово судимий за злочини проти власності. У нього вилучили цілий арсенал злодійських інструментів та речі, викрадені напередодні у жительки шахтарського міста.Вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру у вчиненні крадіжок із проникненням у житло. Прокурори наполягатимуть на застосуванні до затриманого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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