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На Волині затримали квартирного злодія-рецидивіста з «професійним» набором відмичок

На Волині затримали квартирного злодія-рецидивіста з «професійним» набором відмичок
У Нововолинську затримали 30-річного волинянина, ймовірно, причетного до вчинення низки квартирних крадіжок.

Про це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.

З'ясувалося, що чоловік уже був неодноразово судимий за злочини проти власності. У нього вилучили цілий арсенал злодійських інструментів та речі, викрадені напередодні у жительки шахтарського міста.

Вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру у вчиненні крадіжок із проникненням у житло. Прокурори наполягатимуть на застосуванні до затриманого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
На Волині затримали квартирного злодія-рецидивіста з «професійним» набором відмичок
На Волині затримали квартирного злодія-рецидивіста з «професійним» набором відмичок
На Волині затримали квартирного злодія-рецидивіста з «професійним» набором відмичок
На Волині затримали квартирного злодія-рецидивіста з «професійним» набором відмичок
На Волині затримали квартирного злодія-рецидивіста з «професійним» набором відмичок
На Волині затримали квартирного злодія-рецидивіста з «професійним» набором відмичок
На Волині затримали квартирного злодія-рецидивіста з «професійним» набором відмичок


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Теги: Нововолинськ, прокуратура, злодій, поліція
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