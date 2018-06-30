На Чернігівщині у зоопарку тигр вбив свого доглядача
Сьогодні, 01:30
У зоопарку в місті Мена на Чернігівщині тигр вбив свого доглядача, який був йому другом протягом трьох років.
Як пише ТСН, чоловік знав всі звички своєї тварини, знав улюблені страви, вони довіряли один одному, але щось пішло не так.
Всього з дикими тваринами загиблий працював більше десятиліття і був досвідченим працівником.
"Коли 47-річний доглядач зайшов у вольєр погодувати тварину, тигр напав на нього і прокусив шию. Чоловік помер ще до приїзду "швидкої", - йдеться в повідомленні.
Чоловік працював у зоопарку з 2009 року. Під час годування тигра він повинен був бути не один, але з якихось причин зайшов в клітку сам. Що буде з тигром, поки невідомо.
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Як пише ТСН, чоловік знав всі звички своєї тварини, знав улюблені страви, вони довіряли один одному, але щось пішло не так.
Всього з дикими тваринами загиблий працював більше десятиліття і був досвідченим працівником.
"Коли 47-річний доглядач зайшов у вольєр погодувати тварину, тигр напав на нього і прокусив шию. Чоловік помер ще до приїзду "швидкої", - йдеться в повідомленні.
Чоловік працював у зоопарку з 2009 року. Під час годування тигра він повинен був бути не один, але з якихось причин зайшов в клітку сам. Що буде з тигром, поки невідомо.
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