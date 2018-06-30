На Чернігівщині у зоопарку тигр вбив свого доглядача





Як пише



Всього з дикими тваринами загиблий працював більше десятиліття і був досвідченим працівником.



"Коли 47-річний доглядач зайшов у вольєр погодувати тварину, тигр напав на нього і прокусив шию. Чоловік помер ще до приїзду "швидкої", - йдеться в повідомленні.



Чоловік працював у зоопарку з 2009 року. Під час годування тигра він повинен був бути не один, але з якихось причин зайшов в клітку сам. Що буде з тигром, поки невідомо.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зоопарку в місті Мена на Чернігівщині тигр вбив свого доглядача, який був йому другом протягом трьох років.Як пише ТСН , чоловік знав всі звички своєї тварини, знав улюблені страви, вони довіряли один одному, але щось пішло не так.Всього з дикими тваринами загиблий працював більше десятиліття і був досвідченим працівником."Коли 47-річний доглядач зайшов у вольєр погодувати тварину, тигр напав на нього і прокусив шию. Чоловік помер ще до приїзду "швидкої", - йдеться в повідомленні.Чоловік працював у зоопарку з 2009 року. Під час годування тигра він повинен був бути не один, але з якихось причин зайшов в клітку сам. Що буде з тигром, поки невідомо.

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