У Ковелі з аукціону продають літаки. ФОТО





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Ці повітряні судна знаходяться на території Ковельського міжрайонного відділу Служби безпеки України.



Перший лот – літак із державним і реєстраційним номером UR-84773. Зазначається, що «роботоздатність двигуна не перевірялась. По кузову (фюзеляжу) наявні вм’ятини, потертості відшарування фарби. Колеса в спущеному стані. Згідно висновку експерта – не може використовуватись за призначенням в поточному стані». Початкова вартість: 199 тисяч 074 гривень.





Другий лот – літак без бортового номера, однотипний, так само роботоздатність двигуна не перевірялась, а згідно висновку експерта – не може використовуватись за призначенням в поточному стані. Початкова вартість: 188 тисяч 730 гривень.



Аукціон призначили на 17 лютого 2021 року.



Нагадаємо, що в лютому 2016 року до Ковельського міжрайвідділу СБУ доставили розібраний Ан-2, який перед тим виявили в полі, неподалік села Софіянівка Маневицького району.



Інший літак (без жодних номерів на борту) був знайдений у лісі поблизу села Кашівка Ковельського району в червні 2016 року. Під час огляду кабіни літака співробітники СБУ виявили карти та документи з інформацією щодо коридорів прольоту через державний кордон, точок злету-посадки та вивантаження товарів. За оперативною інформацією, контрабандисти переправляли до Європи бурштин, цигарки та зброю. Цей літак доставили до Ковеля 15 червня 2016 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Державне підприємство «СЕТАМ», що створено Міністерством юстиції України для сприяння реалізації державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів або посадових осіб, продає у Ковелі два літаки Ан-2.Повідомляє Ковель медіа Ці повітряні судна знаходяться на території Ковельського міжрайонного відділу Служби безпеки України.Перший лот – літак із державним і реєстраційним номером UR-84773. Зазначається, що «роботоздатність двигуна не перевірялась. По кузову (фюзеляжу) наявні вм’ятини, потертості відшарування фарби. Колеса в спущеному стані. Згідно висновку експерта – не може використовуватись за призначенням в поточному стані». Початкова вартість: 199 тисяч 074 гривень.Другий лот – літак без бортового номера, однотипний, так само роботоздатність двигуна не перевірялась, а згідно висновку експерта – не може використовуватись за призначенням в поточному стані. Початкова вартість: 188 тисяч 730 гривень.Аукціон призначили на 17 лютого 2021 року.Нагадаємо, що в лютому 2016 року до Ковельського міжрайвідділу СБУ доставили розібраний Ан-2, який перед тим виявили в полі, неподалік села Софіянівка Маневицького району.Інший літак (без жодних номерів на борту) був знайдений у лісі поблизу села Кашівка Ковельського району в червні 2016 року. Під час огляду кабіни літака співробітники СБУ виявили карти та документи з інформацією щодо коридорів прольоту через державний кордон, точок злету-посадки та вивантаження товарів. За оперативною інформацією, контрабандисти переправляли до Європи бурштин, цигарки та зброю. Цей літак доставили до Ковеля 15 червня 2016 року.

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