В одному з судів на Волині облаштували дитячу кімнату. ФОТО





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Дитячі кімнати в судах виконують подвійну функцію: як місце очікування для найменших відвідувачів суду, так і для допиту, що дозволяє уникнути повторної віктимізації дітей, потерпілих у кримінальних провадженнях.



Спеціально обладнана дитяча кімната дозволяє при проведенні суддею опитування вберегти дитину від складних випробувань в ході судових процедур, запобігти травматизації психіки дитини за допомогою спеціальних дружніх до дитини методик та створення психологічно комфортної атмосфери. Дитяча кімната допомагає дітям відчути домашню атмосферу, сприяє довірливому спілкуванню з дорослими, забезпечує почуття безпеки та конфіденційності й відповідає потребам дітей почуватися у фізичній та психологічній безпеці під час опитування, розслабитися і відчути довіру до судді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковельському міськрайонному суд за рекомендацією експертів Проєкту ЄС «Право-Justice» облаштували кімнату для відвідувачів з дітьми.Про це повідомляє Ковельський міськрайонний суд Дитячі кімнати в судах виконують подвійну функцію: як місце очікування для найменших відвідувачів суду, так і для допиту, що дозволяє уникнути повторної віктимізації дітей, потерпілих у кримінальних провадженнях.Спеціально обладнана дитяча кімната дозволяє при проведенні суддею опитування вберегти дитину від складних випробувань в ході судових процедур, запобігти травматизації психіки дитини за допомогою спеціальних дружніх до дитини методик та створення психологічно комфортної атмосфери. Дитяча кімната допомагає дітям відчути домашню атмосферу, сприяє довірливому спілкуванню з дорослими, забезпечує почуття безпеки та конфіденційності й відповідає потребам дітей почуватися у фізичній та психологічній безпеці під час опитування, розслабитися і відчути довіру до судді.

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