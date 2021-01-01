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В одному з судів на Волині облаштували дитячу кімнату. ФОТО

В одному з судів на Волині облаштували дитячу кімнату. ФОТО
У Ковельському міськрайонному суд за рекомендацією експертів Проєкту ЄС «Право-Justice» облаштували кімнату для відвідувачів з дітьми.

Про це повідомляє Ковельський міськрайонний суд.

Дитячі кімнати в судах виконують подвійну функцію: як місце очікування для найменших відвідувачів суду, так і для допиту, що дозволяє уникнути повторної віктимізації дітей, потерпілих у кримінальних провадженнях.

Спеціально обладнана дитяча кімната дозволяє при проведенні суддею опитування вберегти дитину від складних випробувань в ході судових процедур, запобігти травматизації психіки дитини за допомогою спеціальних дружніх до дитини методик та створення психологічно комфортної атмосфери. Дитяча кімната допомагає дітям відчути домашню атмосферу, сприяє довірливому спілкуванню з дорослими, забезпечує почуття безпеки та конфіденційності й відповідає потребам дітей почуватися у фізичній та психологічній безпеці під час опитування, розслабитися і відчути довіру до судді.
В одному з судів на Волині облаштували дитячу кімнату. ФОТО

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Теги: суд, дитяча кімната
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