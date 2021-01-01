Україна і Польща розроблять угоду про соцзахист заробітчан





Про це в інтерв’ю Олексій Резніков.



“Так, це питання обговорювалося. Зокрема щодо розробки й укладення угоди про працевлаштування та міграцію. Ми не заглиблювалися в деталі, оскільки цим займатимуться фахівці, але зійшлися на тому, що така угода потрібна”,- повідомив Резніков.



Як відомо, 3-4 лютого віцепрем’єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України перебував з візитом у Польщі, де обговорював питання політичної та економічної співпраці двох країн.



За даними Головного статистичного управління Польщі, на території країни може перебувати приблизно 1,3 млн громадян України.

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