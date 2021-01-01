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Україна і Польща розроблять угоду про соцзахист заробітчан

Україна і Польща розроблять угоду про соцзахист заробітчан
Київ і Варшава домовлятимуться про укладення міжурядової угоди щодо соціального захисту українців, які перебувають на території Польщі.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив віцепрем’єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

“Так, це питання обговорювалося. Зокрема щодо розробки й укладення угоди про працевлаштування та міграцію. Ми не заглиблювалися в деталі, оскільки цим займатимуться фахівці, але зійшлися на тому, що така угода потрібна”,- повідомив Резніков.

Як відомо, 3-4 лютого віцепрем’єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України перебував з візитом у Польщі, де обговорював питання політичної та економічної співпраці двох країн.

За даними Головного статистичного управління Польщі, на території країни може перебувати приблизно 1,3 млн громадян України.

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Теги: заробітчани, угода, соцзахист
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будуть ділити неграмотних рабів
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