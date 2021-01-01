Скільки нових інфікованих коронавірусом виявили в Україні та на Волині зокрема





Про це у фейсбуці повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.



Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 884 особи;

летальних випадків – 129;

одужало – 7 158 осіб;

здійснено тестувань за добу – 41 410 (зокрема методом ПЛР – 25 590, методом ІФА – 15 820).



За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 241 479 осіб;

одужало – 1 070 749 осіб;

летальних випадків – 23 516;

проведено ПЛР-тестувань – 6 376 032.



За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Івано-Франківській (498), Дніпропетровській (306), Київській (295), Львівській (286) та Чернівецькій (258) областях.



Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 212 випадків;

Вінницька область – 247 випадків;

Волинська область – 99 випадків;

Дніпропетровська область – 306 випадків;

Донецька область – 125 випадків;

Житомирська область – 124 випадки;

Закарпатська область – 221 випадок;

Запорізька область – 227 випадків;

Івано-Франківська область – 498 випадків;

Київська область – 295 випадків;

Кіровоградська область – 43 випадки;

Луганська область – 54 випадки;

Львівська область – 286 випадків;

Миколаївська область – 82 випадки;

Одеська область – 176 випадків;

Полтавська область – 111 випадків;

Рівненська область – 111 випадків;

Сумська область – 97 випадків;

Тернопільська область – 120 випадків;

Харківська область – 225 випадків;

Херсонська область – 67 випадків;

Хмельницька область – 132 випадки;

Черкаська область – 111 випадків;

Чернівецька область – 258 випадків;

Чернігівська область – 83 випадки.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 4 310 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 6 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 220 дітей та 191 медпрацівник.Про це у фейсбуці повідомив очільник МОЗТакож за минулу добу:госпіталізовано – 1 884 особи;летальних випадків – 129;одужало – 7 158 осіб;здійснено тестувань за добу – 41 410 (зокрема методом ПЛР – 25 590, методом ІФА – 15 820).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 241 479 осіб;одужало – 1 070 749 осіб;летальних випадків – 23 516;проведено ПЛР-тестувань – 6 376 032.За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Івано-Франківській (498), Дніпропетровській (306), Київській (295), Львівській (286) та Чернівецькій (258) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 212 випадків;Вінницька область – 247 випадків;Дніпропетровська область – 306 випадків;Донецька область – 125 випадків;Житомирська область – 124 випадки;Закарпатська область – 221 випадок;Запорізька область – 227 випадків;Івано-Франківська область – 498 випадків;Київська область – 295 випадків;Кіровоградська область – 43 випадки;Луганська область – 54 випадки;Львівська область – 286 випадків;Миколаївська область – 82 випадки;Одеська область – 176 випадків;Полтавська область – 111 випадків;Рівненська область – 111 випадків;Сумська область – 97 випадків;Тернопільська область – 120 випадків;Харківська область – 225 випадків;Херсонська область – 67 випадків;Хмельницька область – 132 випадки;Черкаська область – 111 випадків;Чернівецька область – 258 випадків;Чернігівська область – 83 випадки.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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