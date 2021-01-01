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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Скільки нових інфікованих коронавірусом виявили в Україні та на Волині зокрема

Скільки нових інфікованих коронавірусом виявили в Україні та на Волині зокрема
4 310 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 6 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 220 дітей та 191 медпрацівник.

Про це у фейсбуці повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

Також за минулу добу:
госпіталізовано – 1 884 особи;
летальних випадків – 129;
одужало – 7 158 осіб;
здійснено тестувань за добу – 41 410 (зокрема методом ПЛР – 25 590, методом ІФА – 15 820).

За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 241 479 осіб;
одужало – 1 070 749 осіб;
летальних випадків – 23 516;
проведено ПЛР-тестувань – 6 376 032.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Івано-Франківській (498), Дніпропетровській (306), Київській (295), Львівській (286) та Чернівецькій (258) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 212 випадків;
Вінницька область – 247 випадків;
Волинська область – 99 випадків;
Дніпропетровська область – 306 випадків;
Донецька область – 125 випадків;
Житомирська область – 124 випадки;
Закарпатська область – 221 випадок;
Запорізька область – 227 випадків;
Івано-Франківська область – 498 випадків;
Київська область – 295 випадків;
Кіровоградська область – 43 випадки;
Луганська область – 54 випадки;
Львівська область – 286 випадків;
Миколаївська область – 82 випадки;
Одеська область – 176 випадків;
Полтавська область – 111 випадків;
Рівненська область – 111 випадків;
Сумська область – 97 випадків;
Тернопільська область – 120 випадків;
Харківська область – 225 випадків;
Херсонська область – 67 випадків;
Хмельницька область – 132 випадки;
Черкаська область – 111 випадків;
Чернівецька область – 258 випадків;
Чернігівська область – 83 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: коронавіурс, статистика
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