6 лютого – яке сьогодні свято, прикмети та що не можна робити





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Люди перевіряли, чи вистачить запасів до нового врожаю. Вважалося, хто першим сідав вечеряти в цей день – той незабаром помре. Тому 6 лютого намагалися не вечеряти, або за стіл першими сідали люди похилого віку.



Народні прикмети й традиції



Сонячний день – хороша весна.

Безвітряна погода на Оксани – друга половина липня буде теплою і сухою, без вітрів і дощів.

Завірюха кружляє – прикмета того, що буде дефіцит корму для худоби.

Хмари на світлому небі видно – буде хороша погода.



Що не можна робити сьогодні



Не рекомендується у цей день перестилати ліжко.

Літнім людям не слід сьогодні шити і в'язати.

В цілому в цю суботу не можна об'їдатися.

Хто святкує день ангела



У суботу, 6 лютого, іменини відзначають: Ксенія, Оксана, Герасим, Тимофій, Іван, Павло, Агапій, Денис, Вавило, Вавил.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Православна церква 6 лютого вшановує пам'ять святої блаженної Ксенії Міласської (в миру Євсевії) – черниці з цікавою і загадковою долею, несамовито вірною християнській вірі, яка володіла даром розради всіх стражденних. Ще день називають «Аксіньі (Ксенії) – полузимниці».Про це повідомляє Главком Люди перевіряли, чи вистачить запасів до нового врожаю. Вважалося, хто першим сідав вечеряти в цей день – той незабаром помре. Тому 6 лютого намагалися не вечеряти, або за стіл першими сідали люди похилого віку.Сонячний день – хороша весна.Безвітряна погода на Оксани – друга половина липня буде теплою і сухою, без вітрів і дощів.Завірюха кружляє – прикмета того, що буде дефіцит корму для худоби.Хмари на світлому небі видно – буде хороша погода.Не рекомендується у цей день перестилати ліжко.Літнім людям не слід сьогодні шити і в'язати.В цілому в цю суботу не можна об'їдатися.Хто святкує день ангелаКсенія, Оксана, Герасим, Тимофій, Іван, Павло, Агапій, Денис, Вавило, Вавил.

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