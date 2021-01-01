6 лютого – яке сьогодні свято, прикмети та що не можна робити
Сьогодні, 10:30
Православна церква 6 лютого вшановує пам'ять святої блаженної Ксенії Міласської (в миру Євсевії) – черниці з цікавою і загадковою долею, несамовито вірною християнській вірі, яка володіла даром розради всіх стражденних. Ще день називають «Аксіньі (Ксенії) – полузимниці».
Про це повідомляє Главком.
Люди перевіряли, чи вистачить запасів до нового врожаю. Вважалося, хто першим сідав вечеряти в цей день – той незабаром помре. Тому 6 лютого намагалися не вечеряти, або за стіл першими сідали люди похилого віку.
Народні прикмети й традиції
Сонячний день – хороша весна.
Безвітряна погода на Оксани – друга половина липня буде теплою і сухою, без вітрів і дощів.
Завірюха кружляє – прикмета того, що буде дефіцит корму для худоби.
Хмари на світлому небі видно – буде хороша погода.
Що не можна робити сьогодні
Не рекомендується у цей день перестилати ліжко.
Літнім людям не слід сьогодні шити і в'язати.
В цілому в цю суботу не можна об'їдатися.
Хто святкує день ангела
У суботу, 6 лютого, іменини відзначають: Ксенія, Оксана, Герасим, Тимофій, Іван, Павло, Агапій, Денис, Вавило, Вавил.
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Про це повідомляє Главком.
Люди перевіряли, чи вистачить запасів до нового врожаю. Вважалося, хто першим сідав вечеряти в цей день – той незабаром помре. Тому 6 лютого намагалися не вечеряти, або за стіл першими сідали люди похилого віку.
Народні прикмети й традиції
Сонячний день – хороша весна.
Безвітряна погода на Оксани – друга половина липня буде теплою і сухою, без вітрів і дощів.
Завірюха кружляє – прикмета того, що буде дефіцит корму для худоби.
Хмари на світлому небі видно – буде хороша погода.
Що не можна робити сьогодні
Не рекомендується у цей день перестилати ліжко.
Літнім людям не слід сьогодні шити і в'язати.
В цілому в цю суботу не можна об'їдатися.
Хто святкує день ангела
У суботу, 6 лютого, іменини відзначають: Ксенія, Оксана, Герасим, Тимофій, Іван, Павло, Агапій, Денис, Вавило, Вавил.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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