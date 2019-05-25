Як вийти з кризи середнього віку: поради луцької психологині





А як пройти цей етап легко і з вигодами, а не втратами для себе – ділиться луцька психологиня Юлія Дзюба, пише журнал



ЩО ТАКЕ КРИЗА СЕРЕДНЬОГО ВІКУ



Життя – це потік, течія, а потоку потрібен вектор руху. Саме криза середнього віку є періодом, коли людина ніби втрачає вектор – не відчуває цінності пройденого шляху, губиться у власних життєвих цінностях і пріоритетах.



КСВ призводить до руйнування цінностей, зокрема таких: віра в себе, сенс життя, самооцінка, самоцінність, самоприйняття. Відбувається криза цінностей. Людина починає знецінювати себе, а також те, чого досягла і що має.



КРИЗА СЕРЕДНЬОГО ВІКУ У ЧОЛОВІКІВ ТА У ЖІНОК



КСВ – це точка, де відбувається зустріч з самими собою та істинними!



Адже до цього періоду дуже часто ми користуємося не своїми, а нав’язаними орієнтирами (батьки, друзі, ЗМІ, соціальні стереотипи тощо). Ми більше були повернені до світу і менше до себе, ми більше прислухались до думки когось, аніж до власної, ми ніби жили не на своїй орбіті, бігли не у своєму темпі та не власною траєкторією.



КСВ – це час, коли ми виходимо на власну орбіту і повертаємось до себе істинних. Ми починаємо думати категоріями – а в чому сенс? Чи справді це важливо для мене? А який/яка я справжня? Чого я хочу насправді?



Звичайно цей період супроводжується сумнівами, тривогами, страхами, адже установлена до цього моменту картина світу руйнується, уявлення про світ, сенс та самого себе. До цього моменту людина живе неусвідомлено в режимі «треба», а тут – переломний момент і усвідомлення того, що є ще «хочу», є свобода вибору! В цьому океані свободи людина починає блукати, адже як було вже не влаштовує, а як по-новому – ще не знає.



ЯК ПОДОЛАТИ КРИЗУ СЕРЕДНЬОГО ВІКУ?

Що ж зробити, щоб «по-новому» не лякало, а розвивало і давало ресурс? І як вийти з кризи середнього віку?



• ПРИЙНЯТИ СЕБЕ – УСВІДОМИТИ СВОЮ БЕЗУМОВНУ ЦІННІСТЬ.

Ваша цінність не залежить від зовнішніх умов і думки оточення. Неприйняття себе – одна з головних перешкод на шляху розвитку. Поки людина не прийме себе з усіма плюсами та мінусами, то чого б вона не досягла, які б знання не отримала, якими б матеріальними благами не заволоділа – вона не буде радіти та насолоджуватись життям!



Коли ми не в контакті зі своїм глибинним, істинним Я (самість) – ми знаходимось в прірві (внутрішні конфлікти). І щодня, неусвідомлено, на подолання цих внутрішніх суперечностей ми витрачаємо масу енергії. І наші бажання не реалізуються не через зовнішні обставини, а саме через нашу внутрішню боротьбу з самими собою!



Коли ми незадоволені собою, ми стримуємо реалізацію наших бажань, адже вважаємо себе підсвідомо недостатньо гідними.



Дозвольте собі жити так, як хочеться вашому глибинному Я!



Неприйняття – породжує страхи й тривоги.



Прийняття – дає відчуття спокою, адже у вас немає з ким боротися.



Не бійтеся бути унікальними! Адже намагаючись відповідати нормам, ви втрачаєте можливості, адже йдете проти природи, Світу, Бога, який задумав нас унікальними!



• ВИЗНАННЯ ЦІННОСТІ МИНУЛОГО ДОСВІДУ

• ЧОГО Я ХОЧУ НАСПРАВДІ?

І зауважте, якщо у вас з’явилось бажання – значить у вас є всі можливості для його реалізації!



• РЕВІЗІЯ ЦІННОСТЕЙ

Наше вміння породжувати сенси, вибирати цінності, створювати нові – дає нам можливість жити так, як ми бажаємо. За наші цінності ми платимо власним часом. На що ви витрачаєте життя? Чи варте те, на що ви витрачаєте максимум часу вашого життєвого часу? Заради яких цінностей ви готові жити і творити?

Зверніть увагу на те, як ви оцінюєте обставини минулого, результати вашого унікального досвіду. Негативне відношення до себе та свого життя – джерело всіх психологічних комплексів. Поки ми не можемо достойно оцінити себе і свій життєвий шлях – ми не розвиваємось і не навчаємось.



Поміркуйте про те, що корисного було в моєму життєвому досвіді? Яким життєвим урокам я навчився/навчилась? Що розвинув у мені мій життєвий шлях?



• ЗНАЙТИ СВОЇ ІСТИННІ БАЖАННЯ



Відмова від істинних бажань – приборкування істинного я!



Так, ваші бажання можуть здаватись вам нездійсненними, але сумніви породжує страх! Не бійтесь глобальності чи навіть, на перший погляд, безглуздості ваших істинних бажань. Беріть страх за руку і маленькими кроками йдіть у життя мрії.



Залиште в минулому ілюзію. Думайте, що прийде час і я буду впевненіший і сміливо без сумнівів буду жити своє найкраще життя. Сумніви, страхи будуть завжди, така наша природа. Але їх можна визнати й прийняти, подружитись з ними і дозволити йти поряд, а можна воювати і множити їх нескінченно. Поставте собі питання та чесно дайте відповідь на нього. А відповідь має прийти не з голови, а з душі!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Криза середнього віку – одна з найбільш серйозних і важливих криз, які ми проходимо протягом життя. За інтенсивністю переживань, впливом на людину її можна порівняти з підлітковою. Часто кризу супроводжує депресія, пригнічений стан. Людині здається, що найцікавіші роки вже позаду, а те, що попереду вважається сірим та нудним: рутина, старість, хвороби тощо.А як пройти цей етап легко і з вигодами, а не втратами для себе – ділиться луцька психологиня Юлія Дзюба, пише журнал Space ЩО ТАКЕ КРИЗА СЕРЕДНЬОГО ВІКУЖиття – це потік, течія, а потоку потрібен вектор руху. Саме криза середнього віку є періодом, коли людина ніби втрачає вектор – не відчуває цінності пройденого шляху, губиться у власних життєвих цінностях і пріоритетах.КСВ призводить до руйнування цінностей, зокрема таких: віра в себе, сенс життя, самооцінка, самоцінність, самоприйняття. Відбувається криза цінностей. Людина починає знецінювати себе, а також те, чого досягла і що має.КРИЗА СЕРЕДНЬОГО ВІКУ У ЧОЛОВІКІВ ТА У ЖІНОККСВ – це точка, де відбувається зустріч з самими собою та істинними!Адже до цього періоду дуже часто ми користуємося не своїми, а нав’язаними орієнтирами (батьки, друзі, ЗМІ, соціальні стереотипи тощо). Ми більше були повернені до світу і менше до себе, ми більше прислухались до думки когось, аніж до власної, ми ніби жили не на своїй орбіті, бігли не у своєму темпі та не власною траєкторією.КСВ – це час, коли ми виходимо на власну орбіту і повертаємось до себе істинних. Ми починаємо думати категоріями – а в чому сенс? Чи справді це важливо для мене? А який/яка я справжня? Чого я хочу насправді?Звичайно цей період супроводжується сумнівами, тривогами, страхами, адже установлена до цього моменту картина світу руйнується, уявлення про світ, сенс та самого себе. До цього моменту людина живе неусвідомлено в режимі «треба», а тут – переломний момент і усвідомлення того, що є ще «хочу», є свобода вибору! В цьому океані свободи людина починає блукати, адже як було вже не влаштовує, а як по-новому – ще не знає.ЯК ПОДОЛАТИ КРИЗУ СЕРЕДНЬОГО ВІКУ?Що ж зробити, щоб «по-новому» не лякало, а розвивало і давало ресурс? І як вийти з кризи середнього віку?• ПРИЙНЯТИ СЕБЕ – УСВІДОМИТИ СВОЮ БЕЗУМОВНУ ЦІННІСТЬ.Ваша цінність не залежить від зовнішніх умов і думки оточення. Неприйняття себе – одна з головних перешкод на шляху розвитку. Поки людина не прийме себе з усіма плюсами та мінусами, то чого б вона не досягла, які б знання не отримала, якими б матеріальними благами не заволоділа – вона не буде радіти та насолоджуватись життям!Коли ми не в контакті зі своїм глибинним, істинним Я (самість) – ми знаходимось в прірві (внутрішні конфлікти). І щодня, неусвідомлено, на подолання цих внутрішніх суперечностей ми витрачаємо масу енергії. І наші бажання не реалізуються не через зовнішні обставини, а саме через нашу внутрішню боротьбу з самими собою!Коли ми незадоволені собою, ми стримуємо реалізацію наших бажань, адже вважаємо себе підсвідомо недостатньо гідними.Дозвольте собі жити так, як хочеться вашому глибинному Я!Неприйняття – породжує страхи й тривоги.Прийняття – дає відчуття спокою, адже у вас немає з ким боротися.Не бійтеся бути унікальними! Адже намагаючись відповідати нормам, ви втрачаєте можливості, адже йдете проти природи, Світу, Бога, який задумав нас унікальними!• ВИЗНАННЯ ЦІННОСТІ МИНУЛОГО ДОСВІДУ• ЧОГО Я ХОЧУ НАСПРАВДІ?І зауважте, якщо у вас з’явилось бажання – значить у вас є всі можливості для його реалізації!• РЕВІЗІЯ ЦІННОСТЕЙНаше вміння породжувати сенси, вибирати цінності, створювати нові – дає нам можливість жити так, як ми бажаємо. За наші цінності ми платимо власним часом. На що ви витрачаєте життя? Чи варте те, на що ви витрачаєте максимум часу вашого життєвого часу? Заради яких цінностей ви готові жити і творити?Зверніть увагу на те, як ви оцінюєте обставини минулого, результати вашого унікального досвіду. Негативне відношення до себе та свого життя – джерело всіх психологічних комплексів. Поки ми не можемо достойно оцінити себе і свій життєвий шлях – ми не розвиваємось і не навчаємось.Поміркуйте про те, що корисного було в моєму життєвому досвіді? Яким життєвим урокам я навчився/навчилась? Що розвинув у мені мій життєвий шлях?• ЗНАЙТИ СВОЇ ІСТИННІ БАЖАННЯВідмова від істинних бажань – приборкування істинного я!Так, ваші бажання можуть здаватись вам нездійсненними, але сумніви породжує страх! Не бійтесь глобальності чи навіть, на перший погляд, безглуздості ваших істинних бажань. Беріть страх за руку і маленькими кроками йдіть у життя мрії.Залиште в минулому ілюзію. Думайте, що прийде час і я буду впевненіший і сміливо без сумнівів буду жити своє найкраще життя. Сумніви, страхи будуть завжди, така наша природа. Але їх можна визнати й прийняти, подружитись з ними і дозволити йти поряд, а можна воювати і множити їх нескінченно. Поставте собі питання та чесно дайте відповідь на нього. А відповідь має прийти не з голови, а з душі!

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію