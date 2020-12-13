Воїни волинської бригади на передовій облаштували капличку на місці загибелі побратима
Сьогодні, 20:00
В одному з підрозділів Князівської бригади воїни власноруч спорудили капличку на місці загибелі військовослужбовця.
Про це повідомляє пресслужба 14-ї бригади у фейсбуці.
Облаштували капличку в пам'ять про військового 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського старшого сержанта Антона Мишка.
Капелани бригади, отці Ігор та Юрій, освятили каплицю та помолилися за спокій загиблого воїна.
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Про це повідомляє пресслужба 14-ї бригади у фейсбуці.
Облаштували капличку в пам'ять про військового 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського старшого сержанта Антона Мишка.
Капелани бригади, отці Ігор та Юрій, освятили каплицю та помолилися за спокій загиблого воїна.
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