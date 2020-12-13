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Воїни волинської бригади на передовій облаштували капличку на місці загибелі побратима

Воїни волинської бригади на передовій облаштували капличку на місці загибелі побратима
В одному з підрозділів Князівської бригади воїни власноруч спорудили капличку на місці загибелі військовослужбовця.

Про це повідомляє пресслужба 14-ї бригади у фейсбуці.

Облаштували капличку в пам'ять про військового 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського старшого сержанта Антона Мишка.

Капелани бригади, отці Ігор та Юрій, освятили каплицю та помолилися за спокій загиблого воїна.
Воїни волинської бригади на передовій облаштували капличку на місці загибелі побратима
Воїни волинської бригади на передовій облаштували капличку на місці загибелі побратима

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Теги: капличка, 14 бригада
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