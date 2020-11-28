Із батька трьох дітей з Волині «вибили» чималі аліменти
Сьогодні, 19:32
Мешканець Волині сплатив 146 тисяч 586 гривень заборгованості з аліментів.
Про це інформує Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції у фейсбуці.
Працівники органів ДВС Волині стягнули з батька - мешканця Горохівського району - несплачені аліменти на утримання трьох дітей та виконавчий збір на загальну суму 146 тисяч 586 гривень.
На виконанні у Горохівському районному відділі державної виконавчої служби Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів) перебувало виконавче провадження про стягнення з чоловіка аліментів щомісячно в розмірі половини усіх видів його заробітку, але не менше, ніж 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, починаючи з 21 жовтня 2020 року до досягнення дітьми повноліття. Чоловік погасив борг після застосування обмежувальних постанов.
Загалом у січні цього року працівники відділів ДВС Волинської області стягнули більше 5 мільйонів 825 тис. грн заборгованих аліментів на користь 2 505 дітей Волині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції у фейсбуці.
Працівники органів ДВС Волині стягнули з батька - мешканця Горохівського району - несплачені аліменти на утримання трьох дітей та виконавчий збір на загальну суму 146 тисяч 586 гривень.
На виконанні у Горохівському районному відділі державної виконавчої служби Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів) перебувало виконавче провадження про стягнення з чоловіка аліментів щомісячно в розмірі половини усіх видів його заробітку, але не менше, ніж 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, починаючи з 21 жовтня 2020 року до досягнення дітьми повноліття. Чоловік погасив борг після застосування обмежувальних постанов.
Загалом у січні цього року працівники відділів ДВС Волинської області стягнули більше 5 мільйонів 825 тис. грн заборгованих аліментів на користь 2 505 дітей Волині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Воїни волинської бригади на передовій облаштували капличку на місці загибелі побратима
Сьогодні, 20:00
Із батька трьох дітей з Волині «вибили» чималі аліменти
Сьогодні, 19:32
Якою буде погода на Волині у неділю, 7 лютого
Сьогодні, 19:00
Випив пів пляшки «Барбовалу»: на Волині судили чоловіка, який сів за кермо «під мухою»
Сьогодні, 18:27
Дружина загиблого бійця з Маневиччини пішла в десантні війська
Сьогодні, 17:45