Із батька трьох дітей з Волині «вибили» чималі аліменти

Мешканець Волині сплатив 146 тисяч 586 гривень заборгованості з аліментів.Про це інформує Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції у фейсбуці.Працівники органів ДВС Волині стягнули з батька - мешканця Горохівського району - несплачені аліменти на утримання трьох дітей та виконавчий збір на загальну суму 146 тисяч 586 гривень.На виконанні у Горохівському районному відділі державної виконавчої служби Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів) перебувало виконавче провадження про стягнення з чоловіка аліментів щомісячно в розмірі половини усіх видів його заробітку, але не менше, ніж 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, починаючи з 21 жовтня 2020 року до досягнення дітьми повноліття. Чоловік погасив борг після застосування обмежувальних постанов.Загалом у січні цього року працівники відділів ДВС Волинської області стягнули більше 5 мільйонів 825 тис. грн заборгованих аліментів на користь 2 505 дітей Волині.