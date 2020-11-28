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Із батька трьох дітей з Волині «вибили» чималі аліменти

Із батька трьох дітей з Волині «вибили» чималі аліменти
Мешканець Волині сплатив 146 тисяч 586 гривень заборгованості з аліментів.

Про це інформує Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції у фейсбуці.

Працівники органів ДВС Волині стягнули з батька - мешканця Горохівського району - несплачені аліменти на утримання трьох дітей та виконавчий збір на загальну суму 146 тисяч 586 гривень.

На виконанні у Горохівському районному відділі державної виконавчої служби Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів) перебувало виконавче провадження про стягнення з чоловіка аліментів щомісячно в розмірі половини усіх видів його заробітку, але не менше, ніж 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, починаючи з 21 жовтня 2020 року до досягнення дітьми повноліття. Чоловік погасив борг після застосування обмежувальних постанов.

Загалом у січні цього року працівники відділів ДВС Волинської області стягнули більше 5 мільйонів 825 тис. грн заборгованих аліментів на користь 2 505 дітей Волині.

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Теги: аліменти, Волинь
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