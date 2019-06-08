Випив пів пляшки «Барбовалу»: на Волині судили чоловіка, який сів за кермо «під мухою»

Інна Гармай розглянула матеріали, які надійшли від Рожищенського відділення поліції, про притягнення до адміністративної відповідальності чоловіка, якого затримали п'яним за кермом.



Про це йдеться у рішенні суду від 28 січня, пише



Водій 17 грудня о 14:22 у селі Кременець керував транспортним засобом марки «ВАЗ 2101», перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння.



Під час розгляду справи чоловік свою вину у вчиненні зазначеного правопорушення визнав частково. Пояснив, що у зв'язку з захворюванням серця вживав пів пляшки крапель «Барбовал». Знає, що до вмісту ліків входить спирт і таке вживання лікарських засобів суперечить закону.



Також він зазначив, що при його огляді на стан алкогольного сп'яніння були відсутні вказані в протоколі та акті свідки. Не заперечує, що результат тесту на вміст алкоголю (0.58%) був повідомлений йому працівником поліції. Просить його суворо не карати.



Суддя постановила визнати чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 130 Адміністративного кодексу, і піддати його штрафу в розмірі 10 200 гривень, з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік. Також він має заплатити 454 гривні судового збору в дохід держави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суддя Рожищенського районного судурозглянула матеріали, які надійшли від Рожищенського відділення поліції, про притягнення до адміністративної відповідальності чоловіка, якого затримали п'яним за кермом.Про це йдеться у рішенні суду від 28 січня, пише Район.Рожище Водій 17 грудня о 14:22 у селі Кременець керував транспортним засобом марки «ВАЗ 2101», перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння.Під час розгляду справи чоловік свою вину у вчиненні зазначеного правопорушення визнав частково. Пояснив, що у зв'язку з захворюванням серця вживав пів пляшки крапель «Барбовал». Знає, що до вмісту ліків входить спирт і таке вживання лікарських засобів суперечить закону.Також він зазначив, що при його огляді на стан алкогольного сп'яніння були відсутні вказані в протоколі та акті свідки. Не заперечує, що результат тесту на вміст алкоголю (0.58%) був повідомлений йому працівником поліції. Просить його суворо не карати.Суддя постановила визнати чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 130 Адміністративного кодексу, і піддати його штрафу в розмірі 10 200 гривень, з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік. Також він має заплатити 454 гривні судового збору в дохід держави.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію