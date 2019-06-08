вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Випив пів пляшки «Барбовалу»: на Волині судили чоловіка, який сів за кермо «під мухою»

Випив пів пляшки «Барбовалу»: на Волині судили чоловіка, який сів за кермо «під мухою»
Суддя Рожищенського районного суду Інна Гармай розглянула матеріали, які надійшли від Рожищенського відділення поліції, про притягнення до адміністративної відповідальності чоловіка, якого затримали п'яним за кермом.

Про це йдеться у рішенні суду від 28 січня, пише Район.Рожище.

Водій 17 грудня о 14:22 у селі Кременець керував транспортним засобом марки «ВАЗ 2101», перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння.

Під час розгляду справи чоловік свою вину у вчиненні зазначеного правопорушення визнав частково. Пояснив, що у зв'язку з захворюванням серця вживав пів пляшки крапель «Барбовал». Знає, що до вмісту ліків входить спирт і таке вживання лікарських засобів суперечить закону.

Також він зазначив, що при його огляді на стан алкогольного сп'яніння були відсутні вказані в протоколі та акті свідки. Не заперечує, що результат тесту на вміст алкоголю (0.58%) був повідомлений йому працівником поліції. Просить його суворо не карати.

Суддя постановила визнати чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 130 Адміністративного кодексу, і піддати його штрафу в розмірі 10 200 гривень, з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік. Також він має заплатити 454 гривні судового збору в дохід держави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд, вирок, водій
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Випив пів пляшки «Барбовалу»: на Волині судили чоловіка, який сів за кермо «під мухою»
Сьогодні, 18:27
Дружина загиблого бійця з Маневиччини пішла в десантні війська
Сьогодні, 17:45
На Волині обікрали сільраду
Сьогодні, 17:05
На Волині одружилися офіцери Військово-морських сил
Сьогодні, 16:40
Двоє бійців ЗСУ отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі
Сьогодні, 15:50
Схожі новини
Водій, який у Луцьку на смерть збив жінку, відбувся умовним Водій, який у Луцьку на смерть збив жінку, відбувся умовним
18 січень, 06:13
Збив жінку та залишив її на дорозі: у Луцьку судили водія-втікача Збив жінку та залишив її на дорозі: у Луцьку судили водія-втікача
08 червень, 2019, 18:41
Винуватець ДТП під Луцьком отримав один рік умовно Винуватець ДТП під Луцьком отримав один рік умовно
24 березень, 2016, 19:29
На Волині жінка збила дитину і поїхала у справах На Волині жінка збила дитину і поїхала у справах
31 січень, 23:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Випив пів пляшки «Барбовалу»: на Волині судили чоловіка, який сів за кермо «під мухою»
Сьогодні, 18:27
 0
Дружина загиблого бійця з Маневиччини пішла в десантні війська
Сьогодні, 17:45
 0
На Волині обікрали сільраду
Сьогодні, 17:05
 0
На Волині одружилися офіцери Військово-морських сил
Сьогодні, 16:40
 0
Двоє бійців ЗСУ отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі
Сьогодні, 15:50
 0
Медіа
відео
1/8