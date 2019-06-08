Випив пів пляшки «Барбовалу»: на Волині судили чоловіка, який сів за кермо «під мухою»
Сьогодні, 18:27
Суддя Рожищенського районного суду Інна Гармай розглянула матеріали, які надійшли від Рожищенського відділення поліції, про притягнення до адміністративної відповідальності чоловіка, якого затримали п'яним за кермом.
Про це йдеться у рішенні суду від 28 січня, пише Район.Рожище.
Водій 17 грудня о 14:22 у селі Кременець керував транспортним засобом марки «ВАЗ 2101», перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння.
Під час розгляду справи чоловік свою вину у вчиненні зазначеного правопорушення визнав частково. Пояснив, що у зв'язку з захворюванням серця вживав пів пляшки крапель «Барбовал». Знає, що до вмісту ліків входить спирт і таке вживання лікарських засобів суперечить закону.
Також він зазначив, що при його огляді на стан алкогольного сп'яніння були відсутні вказані в протоколі та акті свідки. Не заперечує, що результат тесту на вміст алкоголю (0.58%) був повідомлений йому працівником поліції. Просить його суворо не карати.
Суддя постановила визнати чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 130 Адміністративного кодексу, і піддати його штрафу в розмірі 10 200 гривень, з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік. Також він має заплатити 454 гривні судового збору в дохід держави.
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Про це йдеться у рішенні суду від 28 січня, пише Район.Рожище.
Водій 17 грудня о 14:22 у селі Кременець керував транспортним засобом марки «ВАЗ 2101», перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння.
Під час розгляду справи чоловік свою вину у вчиненні зазначеного правопорушення визнав частково. Пояснив, що у зв'язку з захворюванням серця вживав пів пляшки крапель «Барбовал». Знає, що до вмісту ліків входить спирт і таке вживання лікарських засобів суперечить закону.
Також він зазначив, що при його огляді на стан алкогольного сп'яніння були відсутні вказані в протоколі та акті свідки. Не заперечує, що результат тесту на вміст алкоголю (0.58%) був повідомлений йому працівником поліції. Просить його суворо не карати.
Суддя постановила визнати чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 130 Адміністративного кодексу, і піддати його штрафу в розмірі 10 200 гривень, з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік. Також він має заплатити 454 гривні судового збору в дохід держави.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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