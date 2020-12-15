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На Волині одружилися офіцери Військово-морських сил

На Волині одружилися офіцери Військово-морських сил
На Волині на рушничок щастя стали офіцери Військово-морських сил України Максим Калішук та Ольга Джосан.

Приємна подія сталася 4 лютого. Про це повідомляє Начальниця відділу ДРАЦС в Любомльському та Шацькому районах Лілія Станіславчук у фейсбуці, пише Район.Любомль.

Краса та мужність, сила та ніжність цієї пари заворожує.

«Щиро вітаємо вас, Ольго та Максиме, з одруженням. Пронесіть свої почуття через роки. Нехай ваш дім буде сповнений теплом, любов'ю, дитячим сміхом та щастям», – йдеться в дописі.

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Теги: весілля, офіцери, ВМС
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