Контрабандисти кинулися навтьоки: луцькі прикордонники знайшли понад 7 тисяч пачок цигарок
Сьогодні, 11:20
На кордоні з Республікою Білорусь прикордонники Луцького загону виявили контрабандні цигарки, які порушники переправляли до України.
Про це інформує Держприкордонслужба.
5 лютого ввечері, реалізовуючи оперативну інформацію, військовослужбовці відділу «Світязь» в лісосмузі виявили групу осіб, які з пакунками рухалися від держрубежу.
Невідомі помітили правоохоронців та вдалися до втечі, покинувши контрабандні ноші. В пакунках, які залишили зловмисники знаходилися тютюнові вироби. Всього ділки намагалися незаконно перенести з Білорусі до України майже 7,5 тис. пачок цигарок білоруського виробництва.
Тютюнові вироби доставили до прикордонного підрозділу для подальшої їх передачі компетентним органам.
Наразі тривають заходи з пошуку та встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності.
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Про це інформує Держприкордонслужба.
5 лютого ввечері, реалізовуючи оперативну інформацію, військовослужбовці відділу «Світязь» в лісосмузі виявили групу осіб, які з пакунками рухалися від держрубежу.
Невідомі помітили правоохоронців та вдалися до втечі, покинувши контрабандні ноші. В пакунках, які залишили зловмисники знаходилися тютюнові вироби. Всього ділки намагалися незаконно перенести з Білорусі до України майже 7,5 тис. пачок цигарок білоруського виробництва.
Тютюнові вироби доставили до прикордонного підрозділу для подальшої їх передачі компетентним органам.
Наразі тривають заходи з пошуку та встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності.
Головне фото - ілюстративне
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