Контрабандисти кинулися навтьоки: луцькі прикордонники знайшли понад 7 тисяч пачок цигарок

На кордоні з Республікою Білорусь прикордонники Луцького загону виявили контрабандні цигарки, які порушники переправляли до України.Про це інформує Держприкордонслужба.5 лютого ввечері, реалізовуючи оперативну інформацію, військовослужбовці відділу «Світязь» в лісосмузі виявили групу осіб, які з пакунками рухалися від держрубежу.Невідомі помітили правоохоронців та вдалися до втечі, покинувши контрабандні ноші. В пакунках, які залишили зловмисники знаходилися тютюнові вироби. Всього ділки намагалися незаконно перенести з Білорусі до України майже 7,5 тис. пачок цигарок білоруського виробництва.Тютюнові вироби доставили до прикордонного підрозділу для подальшої їх передачі компетентним органам.Наразі тривають заходи з пошуку та встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності.