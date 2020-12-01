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Контрабандисти кинулися навтьоки: луцькі прикордонники знайшли понад 7 тисяч пачок цигарок

Контрабандисти кинулися навтьоки: луцькі прикордонники знайшли понад 7 тисяч пачок цигарок
На кордоні з Республікою Білорусь прикордонники Луцького загону виявили контрабандні цигарки, які порушники переправляли до України.

Про це інформує Держприкордонслужба.

5 лютого ввечері, реалізовуючи оперативну інформацію, військовослужбовці відділу «Світязь» в лісосмузі виявили групу осіб, які з пакунками рухалися від держрубежу.

Невідомі помітили правоохоронців та вдалися до втечі, покинувши контрабандні ноші. В пакунках, які залишили зловмисники знаходилися тютюнові вироби. Всього ділки намагалися незаконно перенести з Білорусі до України майже 7,5 тис. пачок цигарок білоруського виробництва.

Тютюнові вироби доставили до прикордонного підрозділу для подальшої їх передачі компетентним органам.

Наразі тривають заходи з пошуку та встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності.

Головне фото - ілюстративне
Контрабандисти кинулися навтьоки: луцькі прикордонники знайшли понад 7 тисяч пачок цигарок
Контрабандисти кинулися навтьоки: луцькі прикордонники знайшли понад 7 тисяч пачок цигарок
Контрабандисти кинулися навтьоки: луцькі прикордонники знайшли понад 7 тисяч пачок цигарок

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Теги: цигарки, прикордонники
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