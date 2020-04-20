Облили з двох пожежних стволів: на Волині вогнеборця провели на заслужений відпочинок. ВІДЕО

Валентина Носка урочисто провели на заслужений відпочинок.



Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив речник ДСНС в області Володимир Нестеров.



Згідно з неписаною традицією, під звуки сирени Валентина Носка облили струменями води з двох пожежних стволів.



Вогнеборець понад 20 років сумлінно виконував свій професійний обов'язок у підрозділі, за його плечима - сотні ліквідованих пожеж.



"Колеги і друзі дякують новоспеченому пенсіонеру за службу, зичать міцного здоров'я та щасливого довголіття!", - написав Нестеров.



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