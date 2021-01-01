99 нових випадків і дві смерті: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 11:50
За минулу добу на Волині зареєстрували 99 випадків захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.
Захворювання виявили у таких населених пунктах:
м. Луцьк – 47,
Луцький район – 2,
Горохівський район – 6,
Ківерцівський район – 10,
Рожищенський район – 3,
м. Нововолинськ – 5,
Володимир-Волинський район – 5,
Іваничівський район – 1,
Ковельський район – 1,
Ратнівський район – 1,
Турійський район – 3,
Камінь-Каширський район – 1,
Любешівський район – 3,
Маневицький район — 11.
Усього станом на 6 лютого в області зареєстрували 37 408 випадків.
Одужало – 34 830 осіб (за останню добу – 207).
Летальні випадки – 590 (за останню добу – 2: Ківерцівський район – 1, Ковельський район — 1).
Методом ПЛР всього обстежили 148 104 особи, за минулу добу обстежили 999 осіб.
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Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.
Захворювання виявили у таких населених пунктах:
м. Луцьк – 47,
Луцький район – 2,
Горохівський район – 6,
Ківерцівський район – 10,
Рожищенський район – 3,
м. Нововолинськ – 5,
Володимир-Волинський район – 5,
Іваничівський район – 1,
Ковельський район – 1,
Ратнівський район – 1,
Турійський район – 3,
Камінь-Каширський район – 1,
Любешівський район – 3,
Маневицький район — 11.
Усього станом на 6 лютого в області зареєстрували 37 408 випадків.
Одужало – 34 830 осіб (за останню добу – 207).
Летальні випадки – 590 (за останню добу – 2: Ківерцівський район – 1, Ковельський район — 1).
Методом ПЛР всього обстежили 148 104 особи, за минулу добу обстежили 999 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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