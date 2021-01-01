99 нових випадків і дві смерті: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу





Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.



Захворювання виявили у таких населених пунктах:

м. Луцьк – 47,

Луцький район – 2,

Горохівський район – 6,

Ківерцівський район – 10,

Рожищенський район – 3,

м. Нововолинськ – 5,

Володимир-Волинський район – 5,

Іваничівський район – 1,

Ковельський район – 1,

Ратнівський район – 1,

Турійський район – 3,

Камінь-Каширський район – 1,

Любешівський район – 3,

Маневицький район — 11.



Усього станом на 6 лютого в області зареєстрували 37 408 випадків.



Одужало – 34 830 осіб (за останню добу – 207).



Летальні випадки – 590 (за останню добу – 2: Ківерцівський район – 1, Ковельський район — 1).



Методом ПЛР всього обстежили 148 104 особи, за минулу добу обстежили 999 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 99 випадків захворювання на COVID-19.Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.Захворювання виявили у таких населених пунктах:м. Луцьк – 47,Луцький район – 2,Горохівський район – 6,Ківерцівський район – 10,Рожищенський район – 3,м. Нововолинськ – 5,Володимир-Волинський район – 5,Іваничівський район – 1,Ковельський район – 1,Ратнівський район – 1,Турійський район – 3,Камінь-Каширський район – 1,Любешівський район – 3,Маневицький район — 11.Усього станом на 6 лютого в області зареєстрували 37 408 випадків.Одужало – 34 830 осіб (за останню добу – 207).Летальні випадки – 590 (за останню добу – 2: Ківерцівський район – 1, Ковельський район — 1).Методом ПЛР всього обстежили 148 104 особи, за минулу добу обстежили 999 осіб.

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