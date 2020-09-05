Після зростання тарифів українців очікує зростання цін на їжу: до чого готуватися





Що відбувається на ринку АПК та коли очікувати здорожчання продуктів, розповідає



Рекордне зростання цін на зерно



За останній рік закупівельні ціни на зерно рекордно зросли. Кукурудза подорожчала на 80% (зі 150 дол. до 260 дол.), соняшник удвічі (з 360 дол. до 700 дол.), макуха втричі.



У собівартості курятини корми становлять 70%. Тож, їх здорожчання на 40-50% за песимістичним сценарієм призведе до підняття ціни на курятину теж на 40%. Якщо сьогодні курятина коштує близько 60 грн за тушку, то невдовзі вона може зрости до 84 грн.



"Закупівельні ціни на зерно дійсно зросли. І вони впливатимуть на вартість курятини весь рік, тому що виробники продукту купують товар завчасно. Оскільки зерно формує вартість корму, а корм - собівартість курятини, то й ціни на продукт зростуть", - коментує економічний експерт Олександр Охріменко.



За оптимістичним сценарієм експертів, здорожчання курятини може бути на 15% і влітку зупиниться, коли аграрії почнуть збирати новий урожай.



"Думаю, що курятина може подорожчати десь на 15%", - каже директор "Української асоціації постачальників торговельних мереж" Олексій Дорошенко.



Виробників добивають тарифами



Зростання цін на енергоносії стало неочікуваним не лише для населення, а й виробників. Влітку 2020 року тариф на передачу електроенергії для промисловості зріс майже на 30%.



"Вартість енергоносіїв тягне за собою ланцюгову реакцію - зростання цін на всі товари, і курятина не виключення. Зростання буде в межах 5-10%, а далі – все залежатиме від попиту", - зазначає економічний експерт Андрій Новак.



Один з найбільших виробників курятини не витримав і вже зупинив випуск продукції



На початку 2021 року стало відомо, що один з найбільших виробників курятини “Гаврилівські курчата” зупинив виробництво. Причини ті ж самі: стрімке здорожчання кормів та тарифів – працювати стало просто нерентабельно.



"Основна причина в тому, що при такій високій вартості кормів неможливо вести рентабельний бізнес. А приходити щодня і отримувати збиток недоцільно. До того ж ціна на курятину не росте, з огляду на низьку платоспроможність населення", - розповів директор виробництва Іван Зазуля.



Яйця стають "золотими"



У виробників нині два виходи з ситуації: або зупинити виробництво, або підвищити ціни до рівня рентабельності. У першому випадку Україна може опинитися в умовах жорсткого дефіциту вітчизняних продуктів, а в другому - виробники можуть зіштовхнутися з перевиробництвом через падіння купівельної спроможності населення. Обидва сценарії розвитку подій не оптимістичні, але безальтернативні.



Першими підняли ціни виробники яєць. Як повідомляє Держстатистики, у кінці минулого року ціни зросли на 18% - до 27,4 грн/кг, а загалом на 28% за рік. І якщо раніше собівартість десятка яєць була 14 гривень, то у січні піднялась до 22 гривень.



Прогнози НБУ невтішні



Стримати ріст цін на курятину та яйця може інфляція. Однак, прогнози НБУ з цього приводу невтішні – регулятор каже, що споживча інфляція за підсумками 2021 року становитиме 7%. За даними фахівців, це також вплине на вартість курятини в Україні.



"НБУ прогнозує інфляцію на рівні 7%, не виключено, що вона може бути дещо більшою. Так чи інакше, інфляція внесе свої корективи у кінцеву вартість продукту", - підсумував Дорошенко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стрімке зростання цін на корми та енергоносії призведе до неминучого здорожчання харчів в Україні. Найбільше постраждає галузь птахівництва, а це не лише курятина, але і яйця, які вже стають “золотими” для людей.Що відбувається на ринку АПК та коли очікувати здорожчання продуктів, розповідає УНН За останній рік закупівельні ціни на зерно рекордно зросли. Кукурудза подорожчала на 80% (зі 150 дол. до 260 дол.), соняшник удвічі (з 360 дол. до 700 дол.), макуха втричі.У собівартості курятини корми становлять 70%. Тож, їх здорожчання на 40-50% за песимістичним сценарієм призведе до підняття ціни на курятину теж на 40%. Якщо сьогодні курятина коштує близько 60 грн за тушку, то невдовзі вона може зрости до 84 грн."Закупівельні ціни на зерно дійсно зросли. І вони впливатимуть на вартість курятини весь рік, тому що виробники продукту купують товар завчасно. Оскільки зерно формує вартість корму, а корм - собівартість курятини, то й ціни на продукт зростуть", - коментує економічний експерт Олександр Охріменко.За оптимістичним сценарієм експертів, здорожчання курятини може бути на 15% і влітку зупиниться, коли аграрії почнуть збирати новий урожай."Думаю, що курятина може подорожчати десь на 15%", - каже директор "Української асоціації постачальників торговельних мереж" Олексій Дорошенко.Зростання цін на енергоносії стало неочікуваним не лише для населення, а й виробників. Влітку 2020 року тариф на передачу електроенергії для промисловості зріс майже на 30%."Вартість енергоносіїв тягне за собою ланцюгову реакцію - зростання цін на всі товари, і курятина не виключення. Зростання буде в межах 5-10%, а далі – все залежатиме від попиту", - зазначає економічний експерт Андрій Новак.Один з найбільших виробників курятини не витримав і вже зупинив випуск продукціїНа початку 2021 року стало відомо, що один з найбільших виробників курятини “Гаврилівські курчата” зупинив виробництво. Причини ті ж самі: стрімке здорожчання кормів та тарифів – працювати стало просто нерентабельно."Основна причина в тому, що при такій високій вартості кормів неможливо вести рентабельний бізнес. А приходити щодня і отримувати збиток недоцільно. До того ж ціна на курятину не росте, з огляду на низьку платоспроможність населення", - розповів директор виробництва Іван Зазуля.У виробників нині два виходи з ситуації: або зупинити виробництво, або підвищити ціни до рівня рентабельності. У першому випадку Україна може опинитися в умовах жорсткого дефіциту вітчизняних продуктів, а в другому - виробники можуть зіштовхнутися з перевиробництвом через падіння купівельної спроможності населення. Обидва сценарії розвитку подій не оптимістичні, але безальтернативні.Першими підняли ціни виробники яєць. Як повідомляє Держстатистики, у кінці минулого року ціни зросли на 18% - до 27,4 грн/кг, а загалом на 28% за рік. І якщо раніше собівартість десятка яєць була 14 гривень, то у січні піднялась до 22 гривень.Стримати ріст цін на курятину та яйця може інфляція. Однак, прогнози НБУ з цього приводу невтішні – регулятор каже, що споживча інфляція за підсумками 2021 року становитиме 7%. За даними фахівців, це також вплине на вартість курятини в Україні."НБУ прогнозує інфляцію на рівні 7%, не виключено, що вона може бути дещо більшою. Так чи інакше, інфляція внесе свої корективи у кінцеву вартість продукту", - підсумував Дорошенко.

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