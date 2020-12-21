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На Волині у чоловіка знайшли наркотики

На Волині у чоловіка знайшли наркотики
5 лютого під час профілактичного відпрацювання співробітниками кримінальної поліції Ковельського районного управління виявили заборонені речовини у місцевого мешканця.

Про це інформує ковельське районне управління поліції Волинської області у фейсбуці.

У ході проведення поверхневого огляду 39-річного чоловіка поліцейські виявили паперовий згорток з речовиною рослинного походження, ймовірно, канабіс.

Вилучену речовину направили в науково-дослідний експертно криміналістичний центр у Волинській області для проведення експертизи.

Відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст.309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років.

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Теги: наркотики, Ковель
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