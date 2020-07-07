Двоє бійців ЗСУ отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі
Сьогодні, 15:50
Двох військовослужбовців Збройних Сил України поранили у суботу, 6 лютого, внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі.
Україна через це направила ноту до спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, передає УНН з посиланням на повідомлення у Telegram-каналі української делегації для участі у Тристоронній контактній групі.
"Сьогодні, 6 лютого, близько 13:00, внаслідок обстрілу противником в районі Торецька та Сєвєродонецька отримали поранення двоє військовослужбовців Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.
Пораненим військовим надали медичну допомогу, їх стан стабільний.
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Україна через це направила ноту до спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, передає УНН з посиланням на повідомлення у Telegram-каналі української делегації для участі у Тристоронній контактній групі.
"Сьогодні, 6 лютого, близько 13:00, внаслідок обстрілу противником в районі Торецька та Сєвєродонецька отримали поранення двоє військовослужбовців Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.
Пораненим військовим надали медичну допомогу, їх стан стабільний.
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