Двоє бійців ЗСУ отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі





Україна через це направила ноту до спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, передає



"Сьогодні, 6 лютого, близько 13:00, внаслідок обстрілу противником в районі Торецька та Сєвєродонецька отримали поранення двоє військовослужбовців Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.



Пораненим військовим надали медичну допомогу, їх стан стабільний.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двох військовослужбовців Збройних Сил України поранили у суботу, 6 лютого, внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі.Україна через це направила ноту до спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, передає УНН з посиланням на повідомлення у Telegram-каналі української делегації для участі у Тристоронній контактній групі."Сьогодні, 6 лютого, близько 13:00, внаслідок обстрілу противником в районі Торецька та Сєвєродонецька отримали поранення двоє військовослужбовців Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.Пораненим військовим надали медичну допомогу, їх стан стабільний.

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