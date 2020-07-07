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Двоє бійців ЗСУ отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі

Двоє бійців ЗСУ отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі
Двох військовослужбовців Збройних Сил України поранили у суботу, 6 лютого, внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі.

Україна через це направила ноту до спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, передає УНН з посиланням на повідомлення у Telegram-каналі української делегації для участі у Тристоронній контактній групі.

"Сьогодні, 6 лютого, близько 13:00, внаслідок обстрілу противником в районі Торецька та Сєвєродонецька отримали поранення двоє військовослужбовців Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

Пораненим військовим надали медичну допомогу, їх стан стабільний.


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Теги: війна, ООС, поранення
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