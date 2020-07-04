На Волині уже тестують систему для зважування вантажівок під час руху. ФОТО





Про це інформує



Спершу встановили опорну конструкцію та вмонтували у дорожнє покриття датчики для динамічного зважування, згодом прикріпили все обладнання і підключились до телекомунікаційної мережі, а вчора відбувся пробний запуск системи WiM.



"Налагоджували роботу системи, провели перші зважування транспортних засобів. Працюємо далі у цьому напрямку для повноцінного запуску системи", - йдеться в дописі.





Виконавець робіт – ТОВ «СЕА Електротехніка» на замовлення Служби автомобільних доріг у Волинській області.



Довідково: Система зважування в русі WiM – це розумна система збирання інформації про транспортні засоби, які рухаються автомобільними дорогами: дату та час проїзду, температуру навколишнього повітря та дорожнього покриття, смугу та напрямок руху, швидкість руху та державний номерний знак, габаритні розміри, відстань між осями, загальну масу та її розподіл по осях.





Такі системи допоможуть вберегти волинські шляхи від передчасного руйнування перевантаженими автомобілями.



Незабаром тестовий запуск такої системи проведуть на автошляху Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква. На автошляхах державного значення області планують встановити ще 4 такі майданчики.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу села Копачівка, на автодорозі Луцьк-Ковель встановлюють сучасний комплекс автоматичного габаритно-вагового контролю Weigh-in-Motion (“Зважування у русі”).Про це інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області Спершу встановили опорну конструкцію та вмонтували у дорожнє покриття датчики для динамічного зважування, згодом прикріпили все обладнання і підключились до телекомунікаційної мережі, а вчора відбувся пробний запуск системи WiM."Налагоджували роботу системи, провели перші зважування транспортних засобів. Працюємо далі у цьому напрямку для повноцінного запуску системи", - йдеться в дописі.Виконавець робіт – ТОВ «СЕА Електротехніка» на замовлення Служби автомобільних доріг у Волинській області.Довідково: Система зважування в русі WiM – це розумна система збирання інформації про транспортні засоби, які рухаються автомобільними дорогами: дату та час проїзду, температуру навколишнього повітря та дорожнього покриття, смугу та напрямок руху, швидкість руху та державний номерний знак, габаритні розміри, відстань між осями, загальну масу та її розподіл по осях.Такі системи допоможуть вберегти волинські шляхи від передчасного руйнування перевантаженими автомобілями.Незабаром тестовий запуск такої системи проведуть на автошляху Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква. На автошляхах державного значення області планують встановити ще 4 такі майданчики.

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