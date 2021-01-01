Портрети, рослинні та народні мотиви: луцька художниця показала, як створює витинанки

Олеся Іщук. Усі доробки тематичні, виконані у різних техніках.



Роботи майстрині зберігають у фондах Волинського краєзнавчого музею та у приватних колекціях. Про це йдеться в сюжеті



Олеся Іщук, розповіла, спершу наносить малюнок на папір олівцем, потім вирізає намальоване канцелярським ножем. Найбільше, каже художниця, їй до вподоби рослинні мотиви.



Жінка каже: за витинанками може провести увесь день.



"Те, що олівцем намальовано - це все умовно. Це якась загальна лінія. Можливо і не потрібно олівцем малювати. Інколи воно і зайве для мене. Магічне відчуття, коли з цього паперу починаю виймати".



У доробку мисткині - симетричні витинанки у народному стилі. Інша колекція робіт - портрети. Створювати їх художниця почала після подій на сході країни.



Ще один стиль робіт Олесі Іщук - інтер’єрні витинанки великих розмірів, які приготувала до нової експозиції у Волинському краєзнавчому музеї. Вони доповнять виставку з рукописами Лесі Українки.



Нині авторка планує організувати виставку робіт і готує старі та нові витинанки, щоб показати поціновувачам мистецтва.



Довідково: витинанка — це вид українського народного декоративного мистецтва. Включає сюжетні та орнаментальні прикраси житла — ажурні, силуетні тощо. Матеріалом для витинанок є папір (білий або кольоровий). Їх застосовують як у побуті, так і для підготовки релігійних або світських свят.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Понад дві тисячі витинанок створила луцька художниця. Усі доробки тематичні, виконані у різних техніках.Роботи майстрині зберігають у фондах Волинського краєзнавчого музею та у приватних колекціях. Про це йдеться в сюжеті Суспільного Олеся Іщук, розповіла, спершу наносить малюнок на папір олівцем, потім вирізає намальоване канцелярським ножем. Найбільше, каже художниця, їй до вподоби рослинні мотиви.Жінка каже: за витинанками може провести увесь день."Те, що олівцем намальовано - це все умовно. Це якась загальна лінія. Можливо і не потрібно олівцем малювати. Інколи воно і зайве для мене. Магічне відчуття, коли з цього паперу починаю виймати".У доробку мисткині - симетричні витинанки у народному стилі. Інша колекція робіт - портрети. Створювати їх художниця почала після подій на сході країни.Ще один стиль робіт Олесі Іщук - інтер’єрні витинанки великих розмірів, які приготувала до нової експозиції у Волинському краєзнавчому музеї. Вони доповнять виставку з рукописами Лесі Українки.Нині авторка планує організувати виставку робіт і готує старі та нові витинанки, щоб показати поціновувачам мистецтва.Довідково: витинанка — це вид українського народного декоративного мистецтва. Включає сюжетні та орнаментальні прикраси житла — ажурні, силуетні тощо. Матеріалом для витинанок є папір (білий або кольоровий). Їх застосовують як у побуті, так і для підготовки релігійних або світських свят.

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