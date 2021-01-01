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7 лютого на Волині: гортаючи календар

7 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження речниця Головного управління Нацполіції у Волинської області Ольга Бузулук (на фото), ексдепутат Луцької міської ради Микола Дендіберін, фотограф Василь Шевчук та журналістка Ольга Булковська.

Іменинники 7 лютого – Олександр, Віталій, Кирило, Мойсей, Петро, Тимофій, Фелікс, Пилип.

Вітаємо їх усіх зі святом. Бажаємо здоров’я, достатку й здійснення усіх мрій.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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