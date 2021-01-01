7 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначають день народження речниця Головного управління Нацполіції у Волинської області Ольга Бузулук (на фото), ексдепутат Луцької міської ради Микола Дендіберін, фотограф Василь Шевчук та журналістка Ольга Булковська.
Іменинники 7 лютого – Олександр, Віталій, Кирило, Мойсей, Петро, Тимофій, Фелікс, Пилип.
Вітаємо їх усіх зі святом. Бажаємо здоров’я, достатку й здійснення усіх мрій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Іменинники 7 лютого – Олександр, Віталій, Кирило, Мойсей, Петро, Тимофій, Фелікс, Пилип.
Вітаємо їх усіх зі святом. Бажаємо здоров’я, достатку й здійснення усіх мрій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Мукачеві затопило цвинтар. ФОТО
Сьогодні, 00:26
7 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку чоловік за два дні обікрав 9 автомобілів
06 лютий, 23:30
На Донбасі підірвалися військовослужбовці, двоє загинули
06 лютий, 22:51
Моторошна аварія: поблизу Луцька чоловіка від удару автівки розірвало на шматки. ФОТО
06 лютий, 22:16