На Волині позашляховик в'їхав у Mercedes. ФОТО





Повідомляє



Відомо, що перед перехрестям зіткнулись позашляховик Lexus та легковик Mercedes. Ймовірно, водій позашляховика не вибрав безпечної дистанції, та допустив зіткнення з авто, що загальмувало перед перехрестям.



Внаслідок аварії автомобілі отримали механічні пошкодження. Постраждалих немає.



На місці працює поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 6-го лютого близько 18:00 у Володимирі на перехресті вулиць Устилузької та Степана Бандери трапилася ДТП.Повідомляє БУГ Відомо, що перед перехрестям зіткнулись позашляховик Lexus та легковик Mercedes. Ймовірно, водій позашляховика не вибрав безпечної дистанції, та допустив зіткнення з авто, що загальмувало перед перехрестям.Внаслідок аварії автомобілі отримали механічні пошкодження. Постраждалих немає.На місці працює поліція.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію