На Волині позашляховик в'їхав у Mercedes. ФОТО
Сьогодні, 21:46
6-го лютого близько 18:00 у Володимирі на перехресті вулиць Устилузької та Степана Бандери трапилася ДТП.
Повідомляє БУГ.
Відомо, що перед перехрестям зіткнулись позашляховик Lexus та легковик Mercedes. Ймовірно, водій позашляховика не вибрав безпечної дистанції, та допустив зіткнення з авто, що загальмувало перед перехрестям.
Внаслідок аварії автомобілі отримали механічні пошкодження. Постраждалих немає.
На місці працює поліція.
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Повідомляє БУГ.
Відомо, що перед перехрестям зіткнулись позашляховик Lexus та легковик Mercedes. Ймовірно, водій позашляховика не вибрав безпечної дистанції, та допустив зіткнення з авто, що загальмувало перед перехрестям.
Внаслідок аварії автомобілі отримали механічні пошкодження. Постраждалих немає.
На місці працює поліція.
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