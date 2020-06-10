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На Донбасі підірвалися військовослужбовці, двоє загинули

На Донбасі підірвалися військовослужбовці, двоє загинули
У суботу, 6 лютого, в районі населеного пункту Мар’янка на невідомому вибуховому пристрої підірвалися троє військових.

Від отриманих поранень двоє захисників – загинули, за життя третього борються медики. Про це повідомляє Штаб ООС.

Наразі на місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини інциденту з’ясовуються.

Також зазначається, що внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації наших позицій зі стрілецької зброї поблизу Пісків, отримав вогнепальне поранення один український захисник.

Воїна оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надають необхідну медичну допомогу.

Про дії російсько-окупаційних військ повідомили представників ОБСЄ.

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Теги: ООС, обстріл, підірвались, військові
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