Волинські господині передали випічку військовослужбовцям на Схід. ФОТО

Ірина Цигикал в останні дні січня організувала збір та виготовлення домашньої випічки нашим військовим, що перебувають на передовій, допомагала їй в організації інша благодійниця – Ольга Жигунова.



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До створеної Іриною Цигикал справи «Випічка для бійців», приєдналися й інші господиньки, крім уже постійних. Цього разу це працівники місцевого ВПУ, яких до випікання смаколиків долучила Наталія Богдан – заступник директора з виховної роботи та ґаздиньки з Вощатина та Ласкова: Оксана Ключук, Альона Пилипчук, Тетяна Шейчук та Інна Мацьоха.





Домашній затишок у вигляді домашньої випічки та дитячих малюнків вже доїхав до військовослужбовців.



Нагадаємо, у грудні та листопаді 2020 року Ірина Цигикал з іншими жінками вже випікала та передавала смаколики для бійців на Сході.





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