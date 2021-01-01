Волинські господині передали випічку військовослужбовцям на Схід. ФОТО
Сьогодні, 06:24
Волонтерка з Володимира-Волинського Ірина Цигикал в останні дні січня організувала збір та виготовлення домашньої випічки нашим військовим, що перебувають на передовій, допомагала їй в організації інша благодійниця – Ольга Жигунова.
Про це повідомляє БУГ.
До створеної Іриною Цигикал справи «Випічка для бійців», приєдналися й інші господиньки, крім уже постійних. Цього разу це працівники місцевого ВПУ, яких до випікання смаколиків долучила Наталія Богдан – заступник директора з виховної роботи та ґаздиньки з Вощатина та Ласкова: Оксана Ключук, Альона Пилипчук, Тетяна Шейчук та Інна Мацьоха.
Домашній затишок у вигляді домашньої випічки та дитячих малюнків вже доїхав до військовослужбовців.
Нагадаємо, у грудні та листопаді 2020 року Ірина Цигикал з іншими жінками вже випікала та передавала смаколики для бійців на Сході.
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Про це повідомляє БУГ.
До створеної Іриною Цигикал справи «Випічка для бійців», приєдналися й інші господиньки, крім уже постійних. Цього разу це працівники місцевого ВПУ, яких до випікання смаколиків долучила Наталія Богдан – заступник директора з виховної роботи та ґаздиньки з Вощатина та Ласкова: Оксана Ключук, Альона Пилипчук, Тетяна Шейчук та Інна Мацьоха.
Домашній затишок у вигляді домашньої випічки та дитячих малюнків вже доїхав до військовослужбовців.
Нагадаємо, у грудні та листопаді 2020 року Ірина Цигикал з іншими жінками вже випікала та передавала смаколики для бійців на Сході.
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