Вища Ліга медсестер провела тренінг для медпрацівників «первинки» на Волині. ФОТО
Сьогодні, 04:10
В Нововолинському центрі первинної медико-санітарної допомоги відбувся семінар-тренінг тематичного удосконалення та професійного зростання.
Про це повідомляють на facebook-сторінці медзакладу.
Вища Ліга медсестер провела навчання для медпрацівників нововолинської "первинки".
“Щиро дякуємо за набуті знання та навики, заряд енергії та наснаги! Чекаємо на нові зустрічі!”, – йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляють на facebook-сторінці медзакладу.
Вища Ліга медсестер провела навчання для медпрацівників нововолинської "первинки".
“Щиро дякуємо за набуті знання та навики, заряд енергії та наснаги! Чекаємо на нові зустрічі!”, – йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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