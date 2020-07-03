Вища Ліга медсестер провела тренінг для медпрацівників «первинки» на Волині. ФОТО





Про це повідомляють на



Вища Ліга медсестер провела навчання для медпрацівників нововолинської "первинки".



“Щиро дякуємо за набуті знання та навики, заряд енергії та наснаги! Чекаємо на нові зустрічі!”, – йдеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Нововолинському центрі первинної медико-санітарної допомоги відбувся семінар-тренінг тематичного удосконалення та професійного зростання.Про це повідомляють на facebook-сторінці медзакладу.Вища Ліга медсестер провела навчання для медпрацівників нововолинської "первинки".“Щиро дякуємо за набуті знання та навики, заряд енергії та наснаги! Чекаємо на нові зустрічі!”, – йдеться в повідомленні.

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