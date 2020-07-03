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Вища Ліга медсестер провела тренінг для медпрацівників «первинки» на Волині. ФОТО

Вища Ліга медсестер провела тренінг для медпрацівників «первинки» на Волині. ФОТО
В Нововолинському центрі первинної медико-санітарної допомоги відбувся семінар-тренінг тематичного удосконалення та професійного зростання.

Про це повідомляють на facebook-сторінці медзакладу.

Вища Ліга медсестер провела навчання для медпрацівників нововолинської "первинки".

“Щиро дякуємо за набуті знання та навики, заряд енергії та наснаги! Чекаємо на нові зустрічі!”, – йдеться в повідомленні.

Вища Ліга медсестер провела тренінг для медпрацівників «первинки» на Волині. ФОТО
Вища Ліга медсестер провела тренінг для медпрацівників «первинки» на Волині. ФОТО
Вища Ліга медсестер провела тренінг для медпрацівників «первинки» на Волині. ФОТО
Вища Ліга медсестер провела тренінг для медпрацівників «первинки» на Волині. ФОТО
Вища Ліга медсестер провела тренінг для медпрацівників «первинки» на Волині. ФОТО
Вища Ліга медсестер провела тренінг для медпрацівників «первинки» на Волині. ФОТО
Вища Ліга медсестер провела тренінг для медпрацівників «первинки» на Волині. ФОТО
Вища Ліга медсестер провела тренінг для медпрацівників «первинки» на Волині. ФОТО
Вища Ліга медсестер провела тренінг для медпрацівників «первинки» на Волині. ФОТО
Вища Ліга медсестер провела тренінг для медпрацівників «первинки» на Волині. ФОТО
Вища Ліга медсестер провела тренінг для медпрацівників «первинки» на Волині. ФОТО

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Теги: медсестра, Нововолинськ, вища ліга, тренінг
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