Моторошна аварія: поблизу Луцька чоловіка від удару автівки розірвало на шматки. ФОТО
Сьогодні, 22:16
У Гірці Полонці, поблизу в’їзду в Луцьк, трапилась смертельна аварія.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
За їхніми словами, водій BMW збив старшого чоловіка, попередньо – йому близько 65 років.
Удар був настільки сильним, що пішохода розірвало на шматки, а частини тіла залишились на автівці та розкидало по дорозі. Як розповідають свідки ДТП, чоловік неочікувано вибіг на проїжджу частину.
Ймовірно, водій BMW рухався із великим перевищенням швидкості. Автівка отримала значні пошкодження.
На місці пригоди працюють медики та поліція, очікують прибуття слідчо-оперативної групи.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
За їхніми словами, водій BMW збив старшого чоловіка, попередньо – йому близько 65 років.
Удар був настільки сильним, що пішохода розірвало на шматки, а частини тіла залишились на автівці та розкидало по дорозі. Як розповідають свідки ДТП, чоловік неочікувано вибіг на проїжджу частину.
Ймовірно, водій BMW рухався із великим перевищенням швидкості. Автівка отримала значні пошкодження.
На місці пригоди працюють медики та поліція, очікують прибуття слідчо-оперативної групи.
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