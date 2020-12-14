У Луцьку чоловік за два дні обікрав 9 автомобілів
06 лютий, 23:30
В обласному центрі Волині раніше судимий лучанин обікрав дев’ять автомобілів. Рецидивіст проведе за ґратами понад три роки.
Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області. Пишуть Волинські новини.
Протягом 24 та 25 жовтня минулого року раніше судимий лучанин здійснив дев’ять крадіжок на проспекті Грушевського, а також на вулицях Стрілецькій та Гулака-Артемовського.
Він проникав в автомобілі, серед яких Range-Rover, BMW, Opel, Citroen, Peugeot, Volkswagen, а також ВАЗи. Здебільшого злочинець крав магнітоли, але також серед краденого були гроші, мобільний телефон та відеореєстратор.
У суді крадій повністю визнав свою вину та просив суворо його не карати. Тож йому призначили покарання у виді трьох років та двох місяців позбавлення волі.
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Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області. Пишуть Волинські новини.
Протягом 24 та 25 жовтня минулого року раніше судимий лучанин здійснив дев’ять крадіжок на проспекті Грушевського, а також на вулицях Стрілецькій та Гулака-Артемовського.
Він проникав в автомобілі, серед яких Range-Rover, BMW, Opel, Citroen, Peugeot, Volkswagen, а також ВАЗи. Здебільшого злочинець крав магнітоли, але також серед краденого були гроші, мобільний телефон та відеореєстратор.
У суді крадій повністю визнав свою вину та просив суворо його не карати. Тож йому призначили покарання у виді трьох років та двох місяців позбавлення волі.
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