У Луцьку чоловік за два дні обікрав 9 автомобілів





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області. Пишуть



Протягом 24 та 25 жовтня минулого року раніше судимий лучанин здійснив дев’ять крадіжок на проспекті Грушевського, а також на вулицях Стрілецькій та Гулака-Артемовського.



Він проникав в автомобілі, серед яких Range-Rover, BMW, Opel, Citroen, Peugeot, Volkswagen, а також ВАЗи. Здебільшого злочинець крав магнітоли, але також серед краденого були гроші, мобільний телефон та відеореєстратор.



У суді крадій повністю визнав свою вину та просив суворо його не карати. Тож йому призначили покарання у виді трьох років та двох місяців позбавлення волі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині раніше судимий лучанин обікрав дев’ять автомобілів. Рецидивіст проведе за ґратами понад три роки.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області. Пишуть Волинські новини Протягом 24 та 25 жовтня минулого року раніше судимий лучанин здійснив дев’ять крадіжок на проспекті Грушевського, а також на вулицях Стрілецькій та Гулака-Артемовського.Він проникав в автомобілі, серед яких Range-Rover, BMW, Opel, Citroen, Peugeot, Volkswagen, а також ВАЗи. Здебільшого злочинець крав магнітоли, але також серед краденого були гроші, мобільний телефон та відеореєстратор.У суді крадій повністю визнав свою вину та просив суворо його не карати. Тож йому призначили покарання у виді трьох років та двох місяців позбавлення волі.

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