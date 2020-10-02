вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Розширення для обходу блокування «ВКонтакте» крало дані українців, – РНБО

Розширення для обходу блокування «ВКонтакте» крало дані українців, – РНБО
Розширення VK Unblock для доступу до заблокованої в Україні російської соцмережі «Вконтакте» викрадало персональні дані українців.

Про це повідомляє Національний координаційний центр кібербезпеки України при Раді національної безпеки та оборони України, пише Укрінформ.

"Розширення VK Unblock для браузерів Chrome, Edge містило шкідливий код для викрадення даних акаунтів Google (включаючи активність мобільних пристроїв, геолокацію та ін.). Дослідники з компанії Avast виявили, що вказане розширення, серед 28 інших, містило шкідливий код, який приховано збирав персональні дані користувачів та за командою з керуючого серверу міг змінювати інформацію на веб-сторінках, включаючи результати пошуку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом такі шкідливі додатки встановили понад 3 млн користувачів. Основні країни, на які була спрямована атака, — Франція, Україна, Бразилія.

"На даний момент шкідливі розширення заблоковані Google та Microsoft", - повідомили в НКЦК.

Як повідомляв Укрінформ, СБУ поінформувало іноземні компанії Google, LLC та Apple Inc. щодо поширення на їхніх сервісах Play Market і App Store мобільних додатків, розроблених юридичними особами, стосовно яких застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

СБУ також звернулася до МЗС України з проханням поінформувати іноземних партнерів щодо необхідності приведення діяльності компанії Google, LLC та Apple Inc. у відповідність із вимогами українського законодавства. Йдеться про припинення реалізації на території України, у тому числі на безоплатній основі, через магазин додатків Play Market і App Store мобільних додатків, розроблених юрособами, щодо яких введено санкції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: розширення, дані, СБУ, РНБО, ВКонтакте
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розширення для обходу блокування «ВКонтакте» крало дані українців, – РНБО
Сьогодні, 05:15
Вища Ліга медсестер провела тренінг для медпрацівників «первинки» на Волині. ФОТО
Сьогодні, 04:10
В Ізраїлі підтвердили, що масова вакцинація знижує поширення коронавірусу
Сьогодні, 03:14
Через погані дороги перевізник відмовляється від маршруту, що сполучає села з райцентром на Волині
Сьогодні, 02:18
На Волині 19-річну дівчину спіймали п'яною за кермом Audi
Сьогодні, 01:24
Схожі новини
Розповіли, коли візьмуться за користувачів забороненої соцмережі «Вконтакте» Розповіли, коли візьмуться за користувачів забороненої соцмережі «Вконтакте»
02 жовтень, 2020, 18:25
В Україні – майже 1000 нових випадків коронавірусу за останню добу, з них на Волині – 69 В Україні – майже 1000 нових випадків коронавірусу за останню добу, з них на Волині – 69
25 червень, 2020, 08:49
Відоме ім'я адвоката з Волині, який «погорів» на хабарі Відоме ім'я адвоката з Волині, який «погорів» на хабарі
03 лютий, 13:40
На Волині затримали на хабарі адвоката. ФОТО На Волині затримали на хабарі адвоката. ФОТО
03 лютий, 12:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розширення для обходу блокування «ВКонтакте» крало дані українців, – РНБО
Сьогодні, 05:15
 0
Вища Ліга медсестер провела тренінг для медпрацівників «первинки» на Волині. ФОТО
Сьогодні, 04:10
 0
В Ізраїлі підтвердили, що масова вакцинація знижує поширення коронавірусу
Сьогодні, 03:14
 0
Через погані дороги перевізник відмовляється від маршруту, що сполучає села з райцентром на Волині
Сьогодні, 02:18
 0
На Волині 19-річну дівчину спіймали п'яною за кермом Audi
Сьогодні, 01:24
 0
Медіа
відео
1/8