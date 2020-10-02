Розширення для обходу блокування «ВКонтакте» крало дані українців, – РНБО





Про це повідомляє Національний координаційний центр кібербезпеки України при Раді національної безпеки та оборони України, пише



"Розширення VK Unblock для браузерів Chrome, Edge містило шкідливий код для викрадення даних акаунтів Google (включаючи активність мобільних пристроїв, геолокацію та ін.). Дослідники з компанії Avast виявили, що вказане розширення, серед 28 інших, містило шкідливий код, який приховано збирав персональні дані користувачів та за командою з керуючого серверу міг змінювати інформацію на веб-сторінках, включаючи результати пошуку", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що загалом такі шкідливі додатки встановили понад 3 млн користувачів. Основні країни, на які була спрямована атака, — Франція, Україна, Бразилія.



"На даний момент шкідливі розширення заблоковані Google та Microsoft", - повідомили в НКЦК.



Як повідомляв Укрінформ, СБУ поінформувало іноземні компанії Google, LLC та Apple Inc. щодо поширення на їхніх сервісах Play Market і App Store мобільних додатків, розроблених юридичними особами, стосовно яких застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).



СБУ також звернулася до МЗС України з проханням поінформувати іноземних партнерів щодо необхідності приведення діяльності компанії Google, LLC та Apple Inc. у відповідність із вимогами українського законодавства. Йдеться про припинення реалізації на території України, у тому числі на безоплатній основі, через магазин додатків Play Market і App Store мобільних додатків, розроблених юрособами, щодо яких введено санкції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розширення VK Unblock для доступу до заблокованої в Україні російської соцмережі «Вконтакте» викрадало персональні дані українців.Про це повідомляє Національний координаційний центр кібербезпеки України при Раді національної безпеки та оборони України, пише Укрінформ "Розширення VK Unblock для браузерів Chrome, Edge містило шкідливий код для викрадення даних акаунтів Google (включаючи активність мобільних пристроїв, геолокацію та ін.). Дослідники з компанії Avast виявили, що вказане розширення, серед 28 інших, містило шкідливий код, який приховано збирав персональні дані користувачів та за командою з керуючого серверу міг змінювати інформацію на веб-сторінках, включаючи результати пошуку", - йдеться у повідомленні.Зазначається, що загалом такі шкідливі додатки встановили понад 3 млн користувачів. Основні країни, на які була спрямована атака, — Франція, Україна, Бразилія."На даний момент шкідливі розширення заблоковані Google та Microsoft", - повідомили в НКЦК.Як повідомляв Укрінформ, СБУ поінформувало іноземні компанії Google, LLC та Apple Inc. щодо поширення на їхніх сервісах Play Market і App Store мобільних додатків, розроблених юридичними особами, стосовно яких застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).СБУ також звернулася до МЗС України з проханням поінформувати іноземних партнерів щодо необхідності приведення діяльності компанії Google, LLC та Apple Inc. у відповідність із вимогами українського законодавства. Йдеться про припинення реалізації на території України, у тому числі на безоплатній основі, через магазин додатків Play Market і App Store мобільних додатків, розроблених юрособами, щодо яких введено санкції.

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