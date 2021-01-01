У Мукачеві затопило цвинтар. ФОТО





Як передає



“У одному з мікрорайонів Мукачева — "Паланок" затопило цвинтар. У воді опинилися саме та частина кладовища, де знаходяться "свіжі" могили. - йдеться в повідомленні.



Укрінформ звернувся за коментарем через цю ситуацію до пресслужби Управління ДСНС в Закрапатській області.



Як пояснила речниця Наталя Батир, на Закарпатті готуються до підтоплень через сильні дощі та снігопади.





“У тому мікрорайоні протікає річка Латориця, і нам передавали прогноз із підвищенням рівня води в ній, але вихід на заплаву очікується нижче руслом — в районі села Малі Геївці, це вже Ужгородський район”, - сказала вона.



Зазначається, що на підтоплене кладовище виїхали рятувальники, ситуації нададуть оцінку та спробують відкачати воду.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Мукачеві в одному з мікрорайонів міста затопило цвинтар.Як передає Укрінформ , про це повідомляє місцевий телеканал М-Студіо.“У одному з мікрорайонів Мукачева — "Паланок" затопило цвинтар. У воді опинилися саме та частина кладовища, де знаходяться "свіжі" могили. - йдеться в повідомленні.Укрінформ звернувся за коментарем через цю ситуацію до пресслужби Управління ДСНС в Закрапатській області.Як пояснила речниця, на Закарпатті готуються до підтоплень через сильні дощі та снігопади.“У тому мікрорайоні протікає річка Латориця, і нам передавали прогноз із підвищенням рівня води в ній, але вихід на заплаву очікується нижче руслом — в районі села Малі Геївці, це вже Ужгородський район”, - сказала вона.Зазначається, що на підтоплене кладовище виїхали рятувальники, ситуації нададуть оцінку та спробують відкачати воду.

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