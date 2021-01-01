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На Волині 19-річну дівчину спіймали п'яною за кермом Audi

На Волині 19-річну дівчину спіймали п'яною за кермом Audi
У Ковелі на вулиці Тараса Шевченка наряд патрульної поліції зупинив 19-річну ковельчанку, яка керувала автомобілем марки «Audi A4» в стані алкогольного сп’яніння.

Про це йдеться у постанові Ковельського міськрайонного суду. Пише Ковель медіа.

Правопорушниця, котра проживає на вулиці Заводській та ніде не працює, на виклик до суду не з’явилася і про причини неявки не повідомила. Її адвокат, колишній заступник Ковельського міжрайонного прокурора, в судовому засіданні не заперечував щодо винуватості свої підзахисної, провина якої доводилася матеріалами справи, зокрема актом огляду на стан алкогольного сп’яніння з використанням алкотестера (0,39 проміле), поясненнями двох свідків та відеофіксацією.

Суд позбавив ковельчанку права керування транспортними засобами на один рік. Вона має сплатити штраф в розмірі 10 200 гривень та судовий збір в сумі 454 гривень.

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Теги: водійка. поліція, суд, штраф
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