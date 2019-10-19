Через погані дороги перевізник відмовляється від маршруту, що сполучає села з райцентром на Волині





Про це йшлося під час зустрічі депутата облради Андрія Бокоча з керівництвом громади, пише



Жителі населених пунктів поскаржилися на погане й не зручне транспортне сполучення з Володимиром-Волинським, який стає районним центром, а відтак причин їздити туди значно побільшає. Тому вони попросили депутата Андрія Бокоча допомогти запустити новий автобусний рейс, або ж відкоригувати наявні.



Голова громади Андрій Сапожник зазначив, що вони, намагаючись вирішити це питання, вже «оббили всі пороги», але марно.



«Всі кажуть найдіть перевізника. Ми його знайшли. Їздив він по цих селах. Але перестав через погані дороги. Бо ще зі сторони Лукович ще дороги більш менш нормальні, а ось з боку Маркостава сполучення фактично немає.



Ми вже думали створити паспорт об’єкта. У нас є свій автобус в комунальному господарстві, то можна було б його пустити в рейс. Але на маршрут «Іваничі – Луковичі» туди й назад потрібно 50 – 60 літрів палива. То з людини треба буде брати за проїзд не менше 50 гривень. А це дорого», – наголосив Сапожник.



Місцеві мешканці зауважили, що наразі на Володимир з Лукович курсує лише один автобус – о 09:00. І один з Павлівки – о 13:20. А це незручно. Бо чимало людей не мають чим добиратися на роботу у Володимир і назад додому.



За їхніми словами, було б добре, якби був хоча б ще один рейс, наприклад, «Володимир – Іваничі через Павлівку, Луковичі та Щенятин», який би кілька разів курсував з Володимира і назад.



Андрій Бокоч запевнив, що постарається допомогти у вирішенні цього питання.



«Я навіть готовий по цій проблемі 11-го лютого під час сесії обласної ради зробити депутатський запит. Бо це питання дійсно дуже актуальне», – зазначив Бокоч.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селах Луковичі й Радовичі Павлівської громади – проблеми з автобусним сполученням. Місцеві мешканці бідкаються: нічим добиратися зранку в сторону Володимира-Волинського та Іванич.Про це йшлося під час зустрічі депутата облрадиз керівництвом громади, пише БУГ Жителі населених пунктів поскаржилися на погане й не зручне транспортне сполучення з Володимиром-Волинським, який стає районним центром, а відтак причин їздити туди значно побільшає. Тому вони попросили депутата Андрія Бокоча допомогти запустити новий автобусний рейс, або ж відкоригувати наявні.Голова громадизазначив, що вони, намагаючись вирішити це питання, вже «оббили всі пороги», але марно.«Всі кажуть найдіть перевізника. Ми його знайшли. Їздив він по цих селах. Але перестав через погані дороги. Бо ще зі сторони Лукович ще дороги більш менш нормальні, а ось з боку Маркостава сполучення фактично немає.Ми вже думали створити паспорт об’єкта. У нас є свій автобус в комунальному господарстві, то можна було б його пустити в рейс. Але на маршрут «Іваничі – Луковичі» туди й назад потрібно 50 – 60 літрів палива. То з людини треба буде брати за проїзд не менше 50 гривень. А це дорого», – наголосив Сапожник.Місцеві мешканці зауважили, що наразі на Володимир з Лукович курсує лише один автобус – о 09:00. І один з Павлівки – о 13:20. А це незручно. Бо чимало людей не мають чим добиратися на роботу у Володимир і назад додому.За їхніми словами, було б добре, якби був хоча б ще один рейс, наприклад, «Володимир – Іваничі через Павлівку, Луковичі та Щенятин», який би кілька разів курсував з Володимира і назад.Андрій Бокоч запевнив, що постарається допомогти у вирішенні цього питання.«Я навіть готовий по цій проблемі 11-го лютого під час сесії обласної ради зробити депутатський запит. Бо це питання дійсно дуже актуальне», – зазначив Бокоч.

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